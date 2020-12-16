Từ 15 - 25/12, 3 con giáp có niềm vui lớn ập đến, tài lộc ào ào, tiền bạc tích lũy ngày càng nhiều, công danh sự nghiệp vượng phát

Từ 15 đến 25 tháng Chạp là 10 ngày đại hỷ của 3 con giáp phú quý này. Chỉ ngồi yên không làm gì cũng sẽ gặt được tài lộc, may mắn tự nhiên đến, tiền bạc chất đầy kho.

Trong không khí tưng bừng đón chào năm mới, 3 con giáp phú quý dưới đây sẽ hút vận khí trời đất, mang tài lộc vào nhà.

Người tuổi Hợi

Cả sự nghiệp lẫn tình duyên của người tuổi Hợi đều có thu hoạch lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi sống rất độc lập, có mục tiêu rõ ràng, can đảm và tài năng. Từ ngày 15 đến 25 tháng Chạp năm Canh Tý 2020, đại hỷ ập đến, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc tích lũy ngày càng nhiều. Đáng mừng hơn, vận may của họ nối tiếp không ngừng, sự nghiệp thăng hoa từng bước. Không chỉ tài lộc vượng phát mà tình duyên của người tuổi Hợi cũng có thu hoạch lớn, công thành danh toại.

Người tuổi Thìn

Không cần làm gì, phú quý cũng tự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn sinh ra đã có tài lộc cao hơn người thường. Họ có hoài bão lớn, tâm hồn rộng rãi và có nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, họ rất quan tâm đến những gì mình thích và có thể thành công trong mọi lĩnh vực. Trong 10 ngày từ 15 đến 25 tháng Chạp, vận may lớn ập đến, sự nghiệp vượng phát. Đồng thời, họ dễ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi

Cả đời không lo nghèo đói, luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi đã được định sẵn sẽ gặp may mắn cả đời. Trong 10 ngày đại hỷ của tháng Chạp này, tài lộc ào ào vào cửa, tiền bạc chất đầy kho không hết. Không chỉ đạt được thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp, kẻ thù cũng quay đầu làm bạn. Tài năng bẩm sinh của con giáp may mắn này sẽ giúp đường công danh sự nghiệp càng thêm hanh thông. Nắm bắt cơ hội hiếm có trong 10 ngày này mới mong phát tài, từ đó không lo cơm ăn áo mặc, sống cuộc đời giàu sang.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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