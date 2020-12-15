Trong 3 tháng tới, 3 con giáp có đường tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền bạc chất đầy nhà

Dưới đây là 3 con giáp phú quý có đường tài lộc hanh thông trong 3 tháng tới. Nắm chắc cơ hội làm ăn, sự nghiệp thăng tiến là chuyện sớm muộn.

Bước sang năm mới, 3 con giáp phú quý này sẽ gặp may mắn bất ngờ. Không chỉ công việc thăng tiến, cuộc sống cũng ngập tràn hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có vận may về vàng bạc, gia đình làm ăn phát đạt. Trong 3 tháng tới, cuộc sống sung túc, tạm biệt vận đen liên tục của năm cũ, đón phúc khí vào cửa. Người cầm tinh con dê được quý nhân chống lưng trong sự nghiệp, dễ lấy được lòng tin của sếp. Cuối năm Canh Tý 2020 sẽ có thêm tiền thường hậu hĩnh. Đặc biệt, trong năm 2021 bạn có cơ hội thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng cao không ngờ.

Tuổi Mão

Dưới sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tháng tới, người cầm tinh con mèo sẽ nhận được sự phù hộ của Thần Tài, giúp ích rất nhiều cho bản thân và gia đình. Người tuổi Mão trong khoảng thời gian này tiền tài hanh thông, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Họ có thể gặp một số cơ hội tốt để làm ăn, nhưng đồng thời, cần chú ý đừng quá ham tiền kẻo bị kẻ gian lừa gạt.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Người Tuất có vận trình tài lộc hanh thông. Đặc biệt là trong 3 tháng tới, thành tích trong công việc dễ được ghi nhận. Không chỉ sự nghiệp càng ngày càng phát triển mà vận may cũng ngày càng tốt hơn. Họ có thể được cấp trên trọng dụng, có thêm cơ hội kiếm tiền, thu nhập tăng cao, cuộc sống ngày càng sung túc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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