Sự nghiệp lẫn tình duyên lên như diều gặp gió, 3 chòm sao ngập tràn phúc khí cuối tháng 12

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 14:11

Dưới đây là top 3 chòm sao nhận được may mắn vào tháng 12 này, công việc thông thuận, tiền bạc không thiếu.

Dưới góc độ chiêm tinh học, mỗi người khi sinh ra sẽ có những dấu hiệu khác nhau. Dấu hiệu chiêm tinh chính là phương hướng của thuật số trong cuộc đời của một người. Năm Tân Sửu 2021 sắp sửa bắt đầu, ai cũng hy vọng có thể gặp vận may trong những ngày cuối cùng của tháng 12, khi chúng ta từ bỏ cái cũ và chào đón cái mới. Đặc biệt, 3 chòm sao may mắn dưới đây sẽ giành được cơ hội giàu sang phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống ngập tràn phúc khí.

Vị trí quán quân: Thiên Bình

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Người thuộc cung Thiên Bình có thể gặp được tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc cung Thiên Bình sẽ không bao giờ phàn nàn với người khác về những khó khăn của họ. Đến cuối tháng 12, vận khí của họ được cải thiện rất nhiều, tiền bạc vào cửa chỉ có tăng không có giảm. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này thì họ sẽ sớm đổi đời. Đồng thời, trong công việc họ sẽ được lãnh đạo coi trọng, các mối quan hệ có bước phát triển vượt bậc. Điều đáng mừng hơn chính là họ có thể gặp được tình yêu đích thực, cuộc sống hạnh phúc.

Vị trí thứ 2: Xử Nữ

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Xử Nữ có được sự phù hộ của Bồ Tát - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ đối xử chân thành với mọi người và không ngại gian khổ. Họ được Bồ Tát phù hộ, ban cho một cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Người thuộc cung Xử Nữ gặp nhiều may mắn trong 10 ngày cuối tháng 12, tài vận của họ sẽ còn vượng hơn vào nửa cuối tháng 12. Tiền bạc dễ kiếm, cuộc sống giàu sang, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống tốt đẹp đáng mong đợi. Hơn thế nữa, họ còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Vị trí thứ 3: Bảo Bình

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Đường tình duyên của Bảo Bình sẽ rất vượng vào tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn thuộc cung Bảo Bình sẽ gặp may mắn trong công việc bắt đầu từ cuối tháng 12. Khi làm việc ở công ty, họ sẽ trở nên năng động hơn, không ngại khó khăn, biến áp lực thành động lực. Ngoài ra, Bảo Bình có thể sẽ gặp được cơ hội đổi đời. Vận đào hoa vô cùng vượng, chỉ cần chủ động tự tạo cơ hội cho mình, Bảo Bình sẽ thoát khỏi kiếp độc thân ngay trước thềm năm mới. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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