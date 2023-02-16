Từ 16/2 đến 22/2 ai đỏ bằng 3 con giáp này, gánh lộc mỏi vai, ngồi trên núi tiền, đời lên hương phất nhanh như ''diều gặp gió''

Người tuổi Thân với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Trong công việc, Thân luôn được đánh giá bởi tinh thần ham học hỏi và không ngừng cải thiện bản thân để có được thành tích tốt hơn trong cuộc sống của mình.

Tử vi dự đoán từ 16/2 đến 22/2, con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều tài lộc không ngờ tới. Đặc biệt trong ngày 16/2 này người tuổi Thân có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp bản mệnh dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Nhờ vậy mà bản mệnh sắp sửa kiếm về khoản thu nhập khổng lồ.

Đường tình duyên của người tuổi Thân sắp tới nhờ có Long Đức cát tinh chiếu mệnh nên ngày càng khởi sắc. Cơ hội tìm kiếm đối tượng ưng ý hay thăng cấp cho tình cảm nhiều vô kể, rất đáng để chờ đợi. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn rất tự tin và tự chủ. Họ đối xử với cuộc sống của mình rất chu đáo, không bao giờ để mình phải thiệt thòi hoặc suy sụp, nản trí.

Con giáp này cũng là người tỉ mỉ, luôn biết chính xác mình cần làm gì trong năm nay. Do đó, họ sẽ không lãng phí thời gian, nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, đồng thời xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt với mọi người xung quanh.

Bằng cách này, con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thiên thời, địa điểm nhân hòa, giúp sự nghiệp cháy sáng hơn. Ngoài ra, tình yêu của họ cũng có những tín hiệu vui sau một thời gian dài đằng đằng cô đơn.

Từ 16/2 đến 22/2 này có thể tim bạn sẽ đập loạn nhịp trở lại và thời gian tới, con giáp tuổi Thìn sẽ không còn cô đơn nữa. Năm nay, con giáp này thu hoạch được rất nhiều, có nhiều điều đáng phải mong đợi.

Tuổi Dậu

Từ 16/2 đến 22/2 đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Dậu, bất kể bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn.

Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Chắc hẳn lãnh đạo cũng không tiếc tiền thưởng để giữ chân một nhân viên đáng quý như bạn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, có thể họ chính là quý nhân giúp bạn phát tài đấy.

Khi có cơ hội xuất hiện ở trước mắt, bạn nhớ nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu kẻo thời gian trôi qua mất.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.