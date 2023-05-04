Từ 12h ngày mai (16/3 âm lịch), 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 07:54

Dự đoán từ ngày mai (16/3 âm lịch), 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

Tuổi Mão

Tử vi có nói, từ ngày mai (16/3 âm lịch), người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến liên tục trong vận may. Bạn sẽ gặp được một quý nhân người đó sẽ giúp bạn làm ăn lớn và thành công trong sự nghiệp. Trên con đường bạn đi người này sẽ giúp bạn rất nhiều.

Công việc trong thời gian này thuận lợi nên bạn cũng sẽ dễ dàng tìm kiếm được những khoản thu nhập lớn khiến cho cuộc sống của bạn sẽ thay đổi, có cơ hội trở thành đại gia. Bạn hãy chuẩn bị vỡ oà vì những tin vui liên tục kéo tới.

Từ 12h ngày mai (16/3 âm lịch), 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ ngày mai (16/3 âm lịch), người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, tài vận chuyển biến vô cùng tích cực. Người tuổi Mùi không thể nào ngờ được sẽ có lúc cuộc đời của mình lại lên hương như vậy.

Tử vi học có nói, trong thời gian này, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tiền tài, mọi thứ đều có chuyển biến một cách tích cực hãy nắm lấy cơ hội này nhé. Làm việc cật lực thì cũng nhớ dành thời gian nghỉ ngơi bạn nhé!

Từ 12h ngày mai (16/3 âm lịch), 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp thì người tuổi Sửu luôn là con giáp con giáp chăm chỉ, cần mẫn trong từng công việc. Người tuổi Sửu khi khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng sau đó thì họ sẽ có những cơ hội may mắn để thay đổi vận mệnh.

Từ ngày mai (16/3 âm lịch), cuộc sống của người tuổi Sửu sung túc viên mãn hơn người. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

Từ 12h ngày mai (16/3 âm lịch), 3 con giáp tăng cao thu nhập, đại phú đại quý, có lộc siêu to khổng lồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến ngày 30/4: Hưởng phúc Thần Tài, 3 con giáp tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, càng chăm chỉ càng không lo thiếu tiền

Từ nay đến ngày 30/4: Hưởng phúc Thần Tài, 3 con giáp tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, càng chăm chỉ càng không lo thiếu tiền

Tử vi có nói, từ nay đến ngày lễ 30/4, những con giáp may mắn này sẽ công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tử vi ngày 15/3 âm lịch tử vi ngày 16/3 âm lịch tử vi tháng 3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 2 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 4 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 15 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 21 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 29 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 34 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to