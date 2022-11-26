Từ 12h - 18h hôm nay (26/11), thời vận khai mở, 3 con giáp có lộc bất ngờ, hỷ sự liên miên, hoạ mấy cũng biến thành phúc

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 07:01

Tử vi dự đoán có 3 con giáp gặp may mắn từ 12h - 18h hôm nay (26/11) với những tín hiệu khởi sắc ở hầu hết các phương diện.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp gặp thuận lợi nhất trong thời gian này, người tuổi Dê phải được xếp hạng đầu tiên. Vận thế chung của người cầm tinh con dê bước vào thời điểm này rất tốt, tương lai có thể trông chờ.

Trong công việc, người cầm tinh con dê có rất nhiều tâm nguyện, cũng có rất nhiều tính toán, bất kể làm gì cũng sẽ được toại nguyện, hơn nữa còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tất nhiên, vị trí và trách nhiệm có liên quan mạnh mẽ, càng ở vị trí cao, càng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Người cầm tinh con dê chỉ cần biết không ngừng nâng cao bản thân, nhất định có thể đạt được kết quả tốt hơn, làm cho mình trở nên xuất sắc hơn.

Từ 12h - 18h hôm nay (26/11), thời vận khai mở, 3 con giáp có lộc bất ngờ, hỷ sự liên miên, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 1
Vận thế chung của người cầm tinh con dê bước vào thời điểm này rất tốt, có cơ hội thăng chức tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất may mắn được Nhị Hợp giúp đỡ gặp nhiều niềm vui trong phương diện sự nghiệp. Những người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng. 

Với những nhiệm vụ này bạn học hỏi được nhiều bài học thú vị, được gặp gỡ những người tài giỏi mà mở rộng mối quan hệ xã hội phục vụ cho tương lai. 

Ở phương diện tài lộc, bởi là con người có mắt tinh đời nên bạn đưa ra được quyết định nhanh chóng, hợp tình hợp lý nên đem lại lợi ích cho tổ chức và cho cả cá nhân. 

Từ 12h - 18h hôm nay (26/11), thời vận khai mở, 3 con giáp có lộc bất ngờ, hỷ sự liên miên, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 2
Tuổi Tuất may mắn được Nhị Hợp giúp đỡ gặp nhiều niềm vui trong phương diện sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Xin chúc mừng với tuổi Thìn khi bạn chính là một trong những con giáp gặp may mắn thời gian này. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn. Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Thời gian này là bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

Cũng nhờ Tam Hợp nên tiền bạc có phần dư dôi hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

Từ 12h - 18h hôm nay (26/11), thời vận khai mở, 3 con giáp có lộc bất ngờ, hỷ sự liên miên, hoạ mấy cũng biến thành phúc - Ảnh 3
Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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