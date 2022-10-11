Từ 11/10 đến 20/10, 3 con giáp nhận may mắn bạt ngàn: Lộc lá tràn trề, tiền về vô kể, cơ may trúng lớn thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 10:15

Trong khoảng thời gian từ 11/10 đến 20/10, vận may của 3 con giáp này bừng sáng giúp bạn làm việc hiểu quả hơn, sự nghiệp hanh thông nên rất dễ thăng tiến.

Tuổi Hợi

Từ 11/10 đến 20/10, 3 con giáp nhận may mắn bạt ngàn: Lộc lá tràn trề, tiền về vô kể, cơ may trúng lớn thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 11/10 đến 20/10 được coi là những ngày tháng suôn sẻ, kiếm nhiều lợi nhuận của tuổi Hợi. Tuổi Hợi sinh ra vốn đã là người may mắn, hưởng nhiều phúc khí, có được quý nhân phù trợ nên việc gì cũng thành công. 

Tuy nhiên, để có được những điều đó, tuổi Hợi phải vô cùng nỗ lực và cố gắng. Lúc nào cũng phải tận dụng và nắm bắt thời cơ.  

Trong những ngày này, tự nhiên, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ vô điều kiện. Đa phần là những người trước đây bạn đã hết lòng vì họ nên bây giờ họ báo đáp. Khoản thưởng cuối năm kha khá lại thêm nguồn thu nhập bên ngoài khiến tuổi Hợi một phút lên tiên với số lượng tài chính khủng. Tết này, chẳng còn phải lo tiêu gì, chơi gì, sắm những gì trang hoàng cho nhà cửa.

 

Cố gắng tận dụng vận may này và tích cóp chút tiền, còn chuẩn bị vốn làm ăn tiếp theo cho năm mới nhé. 

Tuổi Mùi

Từ 11/10 đến 20/10, 3 con giáp nhận may mắn bạt ngàn: Lộc lá tràn trề, tiền về vô kể, cơ may trúng lớn thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 11/10 đến 20/10, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc hanh thông. Đây là thời điểm thu hái những kết quả sau quá trình nỗ lực. Những công sức và cả sự kiên trì của bạn cuối cùng đã được mọi người nhìn nhận và chú ý. 

Về tình duyên, người bạn thích có thể sẽ hồi đáp tích cực, hãy nắm lấy cơ hội này của mình. Công việc tuổi Mùi cũng phát đạt, thăng tiến không ngừng, bạn còn có thể được thăng chức hoặc tăng lương. Tất nhiên, có được những may mắn này, đừng quên những người đã ở bên và giúp đỡ bạn, hãy nhớ ơn họ và báo đáp tất cả để vẹn nghĩa đôi bên.

Tuổi Sửu

Từ 11/10 đến 20/10, 3 con giáp nhận may mắn bạt ngàn: Lộc lá tràn trề, tiền về vô kể, cơ may trúng lớn thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Sửu này có thể có được tình yêu lần nữa, may mắn kiếm được nhiều tiền và có giá trị mạnh mẽ. Rất khôn mà không dại.

Tính cách nhẹ nhàng như nước nhưng cũng có một sự tuyệt vời trầm lặng, từ 11/10 đến 20/10, những người sinh năm Sửu sẽ thắng lợi liên tiếp trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính và công việc kinh doanh của họ sẽ như ý, gặp nhiều may mắn, hiệu quả cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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