Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, 3 con giáp có PHÚC sinh LỘC, tiền nhiều không chỗ cất, đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 16:54

Tử vi có nói, từ 0h ngày 13/3 âm lịch, 3 con giáp dưới đây mọi sự viên mãn, gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

Tuổi Mão

Trong tử vi, những người tuổi Mão thông minh khéo léo, tính tình lạc quan, giỏi giao tiếp, nắm bắt lòng người. Trong công việc, những người tuổi Mão chăm chỉ, có năng lực lại không ngừng phấn đấu.

Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, người tuổi Mão có ngôi sao may mắn nhập mệnh, đường tài vận không ngừng tiến mạnh, vận may quấn thân, việc vui không ngừng, dễ dàng kiếm được những lợi lộc lớn. 

Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, 3 con giáp có PHÚC sinh LỘC, tiền nhiều không chỗ cất, đếm mỏi cả tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phần lớn những người tuổi Thân sẽ có óc sáng tạo hơn người. Tử vi chỉ rõ, từ 0h ngày 13/3 âm lịch, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Con giáp này tiền nhiều vô kể, thăng chức tăng lương ầm ầm chính là lá số tử vi trời đã chấm cho tuổi Thân. Không chỉ vậy, họ càng có lộc lá đầy nhà, giàu bất chấp, sang bất ngờ khiến ai cũng phát tài.

Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, 3 con giáp có PHÚC sinh LỘC, tiền nhiều không chỗ cất, đếm mỏi cả tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn có mục tiêu trong cuộc sống và cố gắng đạt được điều đó. Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, tuổi Dần sẽ vượt qua những khó khăn trong công việc, thu về nhiều tiền bạc, giàu có nứt vách.

Những người tuổi Dần sẽ sớm đạt được những gì mình mong ước bấy lâu. Nhờ vận may và phước lành trời ban, Dần sẽ gặt hái thành công của ăn của để không sao đếm hết. Con giáp này sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Từ 0h ngày 13/3 âm lịch, 3 con giáp có PHÚC sinh LỘC, tiền nhiều không chỗ cất, đếm mỏi cả tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5 ngày cuối tháng 4: Trời ban PHÚ QUÝ, 3 con giáp vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày cuối tháng 4: Trời ban PHÚ QUÝ, 3 con giáp vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành đại gia

Tử vi cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành "đại gia nhà đất" trong 5 ngày cuối tháng 4.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/3 âm lịch tử vi tháng 3 âm lịch tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 21 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 29 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 34 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 39 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 41 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 49 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn