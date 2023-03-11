Trước ngày 15/3, 3 con giáp phú quý ngút trời, làm đâu gặt đấy, hốt vàng hốt bạc trong tầm tay, gia đình thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 20:46

Trước ngày 15/3, 3 tuổi bước sang tuần mới được Thần Tài chiếu cố, ban tài tiếp lộc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc tấn tới.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc trước ngày 15/3 nhờ vào nhân duyên khởi vượng khiến các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển đều đặn. Cộng thêm được cát tinh che chở, có thêm quý nhân nâng đỡ mà những chuyện phát sinh được xử lý nhanh gọn lẹ. Chỉ cần bạn biết cách nắm bắt tốt các nhiệm vụ, cơ hội tự khắc tìm đến bạn. Bạn không hề phải lo lắng về vấn đề tài chính giống như tuần trước nữa. 

Với người làm kinh doanh, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh hơn trước, vận may tìm đến cửa. Đây là thời điểm vượng phát nhất nên hãy chăm chỉ làm việc đừng bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền. 

Trước ngày 15/3, 3 con giáp phú quý ngút trời, làm đâu gặt đấy, hốt vàng hốt bạc trong tầm tay, gia đình thịnh vượng - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc trước ngày 15/3 nhờ vào nhân duyên khởi vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Trong môi trường công sở, tuổi Mão luôn là người chăm chỉ, hoà đồng và nhanh nhạy với mọi vấn đề. Tuổi Mão luôn biết cách làm bản thân khác biệt, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục. Đối với người tuổi Mão làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để họ tìm cho mình những hướng đi mới, bất ngờ và nhiều thử thách hơn.

Trước ngày 15/3, những người tuổi Mão chính là con giáp may mắn cuộc đời sang trang mới hỷ tín kéo tới liên tục.

Nhờ có sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát mà tuổi Mão có một cuộc sống hạnh phúc, an yên hơn. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, con giáp này còn có cơ hội “phát tài” nhờ tham gia một vài dự án đầu tư mới. Họ cần cân nhắc kĩ lưỡng và tham khảo thêm ý kiến từ người có kinh nghiệm xung quanh để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Trước ngày 15/3, 3 con giáp phú quý ngút trời, làm đâu gặt đấy, hốt vàng hốt bạc trong tầm tay, gia đình thịnh vượng - Ảnh 2
Trước ngày 15/3, những người tuổi Mão chính là con giáp may mắn cuộc đời sang trang mới hỷ tín kéo tới liên tục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

 

Người tuổi Tý có sự mềm mỏng, khéo léo không ai sánh bằng. Nhờ đó, con giáp này có thể vượt qua sóng gió một cách suôn sẻ, thuận lợi và thu về thành tựu đáng nể.

Tử vi dự báo rằng, trước ngày 15/3, tuổi Tý nếu biết nắm thời cơ, tận dụng những nguồn lực sẵn có, con giáp này có thể tạo nên bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian này, nhờ sự chăm chỉ và khéo léo vun vé cùng bản lĩnh mạnh mẽ, tuổi Tý có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ cần bản mệnh không ngừng nỗ lực, cố gắng thì mọi kế hoạch đã định sẽ đi đúng hướng, thành công nắm chắc trong tầm tay.

Trước ngày 15/3, 3 con giáp phú quý ngút trời, làm đâu gặt đấy, hốt vàng hốt bạc trong tầm tay, gia đình thịnh vượng - Ảnh 3
Trước ngày 15/3, tuổi Tý có thể tạo nên bước đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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