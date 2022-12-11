Trước khi sang Chạp âm lịch: 3 con giáp lọt top vương giả, tiền bạc chẳng lo thiếu, chuột sa chĩnh vàng, tài vận lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 16:36

Trước khi bước sang tháng Chạp âm lịch, 3 con giáp gặt hái nhiều vận may tài lộc, giàu sang không ai bằng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được định sẵn mang số phú quý, hưởng cuộc sống sung túc. Bản mệnh có tính cách hiền lành, tốt bụng, dĩ hòa vi quý nên luôn được mọi người yêu quý và có quý nhân phù trợ.

Trước khi sang tháng Chạp âm lịch, hỷ sự liên tục tìm đến tuổi Hợi. Con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối trong mọi mặt của cuộc sống. Nhờ vậy, bản mệnh không sợ khó khăn, dám đối đầu với thử thách để vươn lên. Người tuổi Hợi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt thành công trong công việc. Sự nghiệp vượng phát mang đến nguồn tài lộc, tiền bạc không nhỏ cho người tuổi Hợi.

Trước khi sang Chạp âm lịch: 3 con giáp lọt top vương giả, tiền bạc chẳng lo thiếu, chuột sa chĩnh vàng, tài vận lên vun vút - Ảnh 1
Trước khi sang tháng Chạp âm lịch, hỷ sự liên tục tìm đến tuổi Hợi. Con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối trong mọi mặt của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Trước khi sang tháng Chạp, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Trước khi sang Chạp âm lịch: 3 con giáp lọt top vương giả, tiền bạc chẳng lo thiếu, chuột sa chĩnh vàng, tài vận lên vun vút - Ảnh 2
Trước khi sang tháng Chạp, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trước khi sang tháng Chạp âm lịch. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Đây là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài. Con giáp này thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, trong tháng sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Trước khi sang Chạp âm lịch: 3 con giáp lọt top vương giả, tiền bạc chẳng lo thiếu, chuột sa chĩnh vàng, tài vận lên vun vút - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trước khi sang tháng Chạp âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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