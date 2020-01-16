Khi dọn nhà cuối năm, gia chủ đừng quên vứt ngay những thứ cản tài lộc này ra khỏi nhà, chớ dại tiếc của mà giữ lại kẻo thần tài trách tội, năm mới nghèo khó.

Đây chính là những thứ bạn phải vứt ngay khi dọn nhà cuối năm, nếu không đừng trách vì sao năm mới khốn khó, làm ăn thất bại, bề trên trách tội.

Gương vỡ

Người xưa quan niệm rằng, gương là vật phẩm phong thủy giúp trừ tà. Nếu gương vỡ đồng nghĩa với việc đây là điềm báo chẳng lành cho gia chủ.

Thế nên, những ngày cuối năm bạn hãy vứt ngay chiếc gương vỡ ra khỏi nhà để xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, năm mới đại cát đại lợi.

Ví rách

Không chỉ là nơi để tiền, giấy tờ tùy thân, ví còn là một vật phẩm phong thủy có khả năng thu hút tài lộc. Vậy nên, khi dọn nhà đón Tết, nếu thấy ví đã quá cũ, rách bạn hãy vứt ngay.

Đừng ngần ngại sắm cho mình chiếc ví mới có màu phong thủy hợp mệnh để năm mới tài lộc ập vào nhà, làm ăn suôn sẻ.

Lịch cũ

Thời gian là một vòng tuần hoàn, chẳng ai có thể khiến thời gian ngừng lại. Thế nên, trước giao thừa bạn hãy vứt ngay những tờ lịch cũ ra khỏi nhà kẻo phạm phải kiêng kỵ ngày Tết.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc giữ lại lịch cũ sẽ gây cản trở tài lộc, khiến năm mới của gia chủ không may mắn.

Thức ăn thừa

Thức ăn thừa mứa, bánh kẹo quá hạn là những thứ bạn cần vứt ngay vào thúng rác khi Tết đến xuân về.

Chẳng những giúp bạn tránh gặp phải những vấn đề sức khỏe, việc vứt đồ dùng hết bạn còn giúp ngôi nhà thông thoáng, thu hút cát khí cho cả gia đình.

Nếu giữ một chiếc đồng hồ đứng máy trong nhà thì bạn sẽ tự chặn đường nghênh tài đón lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ bị hư

Người xưa quan niệm rằng đồng hồ chính là biểu tượng cho sự sống, vòng tuần hoàn. Thế nên, nếu giữ một chiếc đồng hồ đứng máy trong nhà thì bạn sẽ tự chặn đường nghênh tài đón lộc của mình trong năm mới.

Giày hỏng

Những chiếc giày đã hỏng, cũ mèm chẳng những vướng chỗ mà còn khiến sự nghèo khổ, khốn khó đeo bám gia đình bạn.

Trước thời khắc giao thừa, gia chủ đừng quên vứt ngay món đồ xui xẻo này để năm mới tốt lành, song hỷ lâm môn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Kiêng kỵ khi đi chùa lễ Phật ngày đầu năm: 9 điều chớ dại cầu khấn kẻo tổn hao phúc khí, tài lộc tiêu tán Dưới đây là những điều không nên cầu khi đi chùa đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo đánh mất khúc khí, lộc lá tiêu tán, năm mới họa ập xuống đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-giao-thua-hay-vut-ngay-6-thu-can-tai-loc-nay-ra-khoi-nha-keo-xui-xeo-am-van-be-tren-trach-toi-348512.html