Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/4-15/4/2023), Thần Tài rinh lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 12:49

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận trình hanh thông như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có nhiều khả năng sẽ phát tài, kiếm được khối tiền của khiến nhiều người xung quanh ghen tị. Những khoản đầu tư không chỉ mang đến cho bạn cuộc sống thoải mái, không chỉ cho bản thân bạn mà gia đình và người thân của bạn cũng được "thơm lây".

 

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/4-15/4/2023), Thần Tài rinh lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này thường có tính cách ôn hòa, biết cách xây dựng những mối quan hệ xã giao. Do đó, bạn lại có thêm quý nhân phù trợ, tạo nên những cơ hội đầy hứa hẹn. Đồng thời, bạn gặp thuận lợi trong cả công việc lẫn tài lộc trong thời gian tới. Dù bạn là người làm công ăn lương hay đầu tư thì đều có khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Về chuyện tình cảm, hãy bình tâm để đừng bị lung lay bởi sự quyến rũ của người khác. Vì mối quan hệ hiện tại nên là hạnh phúc lâu dài mà bạn cần tập trung theo đuổi.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/4-15/4/2023), Thần Tài rinh lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Con giáp này được sao Cát Tinh chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Thìn đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/4-15/4/2023), Thần Tài rinh lộc, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hoá rồng', tiền tài nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/4/2023, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đón nhận 'hũ vàng đặt trước cửa nhà', tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến

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