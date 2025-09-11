Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 11/09/2025 11:45

3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa, nhưng nếu con giáp này đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bản mệnh sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng với công sức của mình.

Ngũ hành tương sinh giúp con giáp may mắn này gặp được một người hiểu và đồng cảm với mình. Khi gặp khó khăn, trở ngại trong công việc hay cuộc sống, con giáp này luôn có đối phương ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho bản mệnh tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã chọn.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có phần khởi sắc, nhất là những người làm trong ngành dịch vụ thì đây sẽ là cơ hội để con giáp này tỏa sáng, dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khác hàng. Chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho các vị khách và muốn quay trở lại.

Vận trình tình cảm vẫn tiến triển khá êm đẹp, thế nhưng mối quan hệ vẫn chưa đến tình yêu. Có lẽ bản mệnh vẫn thích cuộc sống độc thân, dành thời gian cho gia đình và bạn bè nên chẳng bận tâm mấy tới chuyện yêu đương. Chính vì thế mà đối phương cũng không thực sự hết mình.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu tiến triển vượt ngoài mong đợi, cơ hội thăng quan tiến chức đến với bản mệnh không còn bao xa. Con giáp này là người có phong thái lãnh đạo, có tầm bao quát rộng, đủ đức độ nên được lòng người, khiến đồng nghiệp xung quanh can tâm tình nguyện đi theo.

Mối nhân duyên của tuổi Dậu trong ngày mới này cũng khá tốt đẹp, đặc biệt là với những người chưa lập gia đình. Hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng theo và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bản mệnh luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Sao quốc tế 34 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Làm đẹp 2 giờ 12 phút trước
Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 11/9/2025, vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng chuẩn bị đón năm mới

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn Lộc Trời, tài chính lên như diều gặp gió

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 11/9/2025