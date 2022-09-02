Trúng sổ đổi đời đúng Rằm tháng 8 này, 3 con giáp chuẩn bị bước sang chương mới, tiền tài viên mãn, sự nghiệp như mơ

Thời gian này, người tuổi Sửu sẽ nhanh chóng phát tài tăng lương tăng bổng cuộc sống thăng hoa nở rộ. Có Cát tinh bảo hộ, sắp tới đây những chú Trâu như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng Rằm tháng 8 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió nhờ có Chính Quan trợ vận. Bạn là người chịu thương chịu khó nên hay được mọi người ở chỗ làm yêu quý. Những ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức thì sẽ đón thêm tin tốt trong thời gian tới đây.

Tử vi cho biết, Rằm tháng 8 này là lúc thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Ngọ. Thế cục Thủy sinh Mộc mở ra, vận khí của Ngọ lập tức tăng vọt. Nhờ vậy mà con giáp này dễ thăng chức trở thành người dư dả. Điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Sửu lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Sửu phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Một số người tuổi Ngọ có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong thời gian sắp đến. Bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt thật tốt. Nhờ may mắn liên tiếp gõ cửa, những người tuổi Ngọ sẽ được chứng kiến sự thành công trong một số việc mà trước đó các bạn thậm chí không dám tưởng tượng rằng mình có thể làm được.

Lời khuyên dành cho Ngọ thời gian này là hãy hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng. Chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

Tuổi Tuất

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Tử vi xác định, những người Tuổi Tuất vốn có tính cách thông minh, quyết đoán và sẽ hưởng thụ một cuộc sống sung túc, may mắn về tiền bạc.

Tài lộc của tuổi Tuất từ rằm tháng 8 âm lịch này sẽ đi lên không ngừng. Con giáp này biết vận dụng sự nhanh nhẹn và trí thông minh của mình để nỗ lực kiếm tiền.

Bản mệnh của con giáp này càng về cuối năm lại càng may mắn trong chuyện tiền bạc. Tài chính luôn giữ ở mức ổn định bởi tuổi Tuất biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Bên cạnh đó, những hướng đi mới trong công việc sẽ giúp con giáp này có thể kiếm được một mức thu nhập mới, cao hơn so với ban đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng những thành quả Tuất đạt được trong năm nay sẽ khiến họ quên hết mọi sóng gió vì chúng vô cùng xứng đáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm