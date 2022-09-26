Trúng số độc đắc vào tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến núi vàng núi bạc, phất lên giàu có, tài lộc ào ào, tình duyên cũng vượng theo

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 11:47

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào dưới đây viên mãn cả tình lẫn tiền vào tháng 9 âm lịch này nhé!

Trúng số độc đắc vào tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến núi vàng núi bạc, phất lên giàu có, tài lộc ào ào, tình duyên cũng vượng theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Mùi trong tháng mới cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cục diện Tam Hội nâng đỡ nên đường tài lộc rộng mở, không phải lo lắng nhiều. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Dần tránh được họa tiền rơi. Tuổi Dần kiếm được tiền nên có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhân duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi lên. Sẽ có người tìm đến tuổi Dần để nhờ vả. Con giáp này cũng có thể mở lòng giúp đỡ. Đây là lúc họ cần lòng tốt của tuổi Dần. Những ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm cũng có thể tranh thủ cơ hội này để ra mắt họ hàng hai bên gia đình.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ cũng được cục diện Tam Hội nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi, lên như diều gặp gió. Những hạng mục trước đây tưởng xôi hỏng bỏng không thì nay có thể thu hoạch kết quả tốt.

Tuổi Ngọ đã nỗ lực rất nhiều, không ngừng cố gắng để đạt được những thành tựu như hiện tại. Dù ai nói ngả nói nghiêng, bản mệnh cũng không cần quá để tâm, mất công mất sức phân trần với người khác. Việc của tuổi Ngọ là làm tốt những nhiệm vụ của mình. Công việc bận rộn nhưng tuổi Ngọ cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, không để sức khỏe giảm sút.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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