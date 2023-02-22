Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2023, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc' về nhà, tài lộc tấn tới, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 05:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc' về nhà, tài lộc tấn tới, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc vào đúng ngày 22/2/2023.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần trở nên bình lặng và suôn sẻ trong ngày 22/2. Người tuổi này đang bị chững các nguồn thu do chỉ vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết. Bản mệnh nên kiên trì bước qua giai đoạn khó khăn này sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi. Người tuổi này chỉ cần học cách tiết kiệm và cân đối tài chính sẽ sớm đạt đến ngưỡng mà bản thân mong muốn. Năm nay sẽ là một năm có nhiều tin tức tích cực về tài chính của người tuổi này.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên êm đẹp. Người tuổi này và đối phương có nhiều điểm tương đồng nên trong nhiều vấn đề cả hai không cần nói ra vẫn hiểu đối phương muốn gì. Đây chính là điều giúp hai bạn càng yêu thương nhau hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2023, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc' về nhà, tài lộc tấn tới, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Dần trở nên bình lặng và suôn sẻ trong ngày 22/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng hôm nay, người tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Chuyện làm ăn của con giáp này tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của bản mệnh, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Bản mệnh nhận được thêm một khoản kha khá do đảm nhận vị trí công việc mới. Một số bạn đang tìm kiếm cơ hội nâng cao tài chính cũng sẽ sớm nhận được tin tức tốt.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng cảm thấy yên lòng vì chuyện tình cảm thuận lợi. Các cặp đôi không còn cãi vã, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bản mệnh và đối phương đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau, bỏ qua những sai sót và khiếm khuyết của nhau, để tình yêu thăng hoa rực rỡ.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2023, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc' về nhà, tài lộc tấn tới, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Đúng hôm nay, người tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Người tuổi Tỵ đang được Thần Tài trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái trao thêm nhiều trọng trách. Bản mệnh nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân.

Đây sẽ bước tiến lớn của con giáp này trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Về phương diện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ. Hai bạn dù bận rộn vẫn không quên hỏi thăm đối phương và tạo cho nhau động lực tiến về phía trước.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2023, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc' về nhà, tài lộc tấn tới, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ đang được Thần Tài trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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