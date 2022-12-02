Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2022, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 04:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' vào đúng ngày 2/12/2022.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 2/12, người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Đây cũng là bước đệm để con giáp này giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu còn độc thân, có người mai mối cho con giáp này gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi này sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2022, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Đúng ngày 2/12, người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá nhanh, bạn cũng yên tâm phần nào. Ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Tình cảm trong sáng, nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2022, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này dù gặp khó khăn hay thách thức nào cũng được giải quyết nhanh chóng nhờ có cát tinh che chở. Thêm nữa, bạn có được nhiều thiện cảm từ đồng nghiệp nên khi gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu chuyện tình cảm tốt đẹp. Nếu còn độc thân, có người mai mối cho bản mệnh gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi này sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/12/2022, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thứ Sáu 2/12/2022, 3 con giáp công việc 'đứng núi này trông núi nọ', tiền hao của mất, dễ bị tiểu nhân quấy phá.

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