Trúng số độc đắc vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp như ‘cá chép hoá rồng’, tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, giàu có vang dội

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như ‘cá chép hoá rồng’, tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, giàu có vang dội.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi may mắn vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch. Tam Hợp phù trợ khuyên bản mệnh nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân một cách chính xác nhất có thể. Điều này có thể giúp bản mệnh đưa ra được những kế hoạch thực sự phù hợp với tình hình hiện tại.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hạnh phúc vui tươi. Tuổi Mão và người bạn đời của mình tâm đầu ý hợp đến kỳ lạ. Cả hai cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhờ sự hâm nóng tình cảm thường xuyên.

Trúng số độc đắc vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp như ‘cá chép hoá rồng’, tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, giàu có vang dội - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi may mắn vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Thực Thần nâng đỡ cho rằng dù là người làm nghề gì cũng có cơ hội chuyển mình trong thời gian này. Bản mệnh xứng đáng nhận được những thành quả rực rỡ, thay cho những nỗ lực bền bỉ lâu nay.

Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa các cặp đôi trên cả tuyệt vời. Người độc thân chỉ cần mở lòng thôi thì cơ hội gặp gỡ, thành đôi với người bạn mới quen là khá cao.

Trúng số độc đắc vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp như ‘cá chép hoá rồng’, tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, giàu có vang dội - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn nâng đỡ cho rằng người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngay cả khi nó khó khăn và có nhiều vấn đề nan giải thế nào. Thu nhập được cải thiện gián tiếp giúp bạn có một cuộc sống thoải mái.

Vận trình tình cảm viên mãn yêu thương. Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất và nửa kia lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc. Dù bận rộn thế nào thì người trong cuộc vẫn luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với người bạn đời của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng mùng 10 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp như ‘cá chép hoá rồng’, tiền bạc dư dả, của cải dư dôi, giàu có vang dội - Ảnh 3
Chính Ấn nâng đỡ cho rằng người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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