Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2023), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Tâm linh - Tử vi 19/08/2023 11:45

3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể vào 2 ngày tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có Cát tinh hỗ trợ nên có nhiều năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Bản mệnh nhận được sự tín nhiệm khá cao của cấp trên nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.  Bạn có nhiều công việc tay trái mang về nguồn tài chính lớn và không cần lo lắng trong chi tiêu. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa. Chính Ấn xuất hiện giúp cho con giáp này và đối phương luôn yêu thương nhau. Hai bạn đang lên kế hoạch cho việc sẽ về chung một nhà. Con giáp còn độc thân cũng đừng quá lo lắng vì thời gian tới bạn sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2023), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của gười tuổi Tuất sẽ có thành tựu đáng kể. Thời gian qua bạn đã cố gắng rất nhiều nên đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được ngủ say trên chiến thắng mà phải nỗ lực hơn nữa để không ngừng tiến lên phía trước.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau và chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Sau mỗi lần trò chuyện cùng đối phương bạn lại thấy yêu họ nhiều hơn và mong muốn cả hai có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2023), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã dần quen với môi trường hiện tại nên không có cảm giác căng thẳng, mệt mỏi như thời gian trước. Tuy nhiên, bạn cũng không được quá chủ quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Con giáp này được sự tín nhiệm của khách hàng nên không ngừng nhận được lời mời cộng tác. 

Chuyện tình duyên của bản mệnh sẽ có sự gắn bó. Bạn dành cho đối phương sự quan tâm sâu sắc và luôn sẵn lòng bên cạnh trong những lúc khó khăn nhất. Người ấy cũng hiểu được tình cảm của bạn nên cố gắng dành nhiều thời gian để cả hai có thể bên cạnh nhau.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2023), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 19/8/2023, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 19/8/2023, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc kể từ ngày 19/8.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 50 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 52 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026