Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 11:35

3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ.

Tuổi Mão

Tài lộc của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đảm bảo cho người tuổi Mão không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, nhưng cũng cần phải mua sắm hợp lý, tránh vung tay quá trán. Do đó, bạn hãy học cách tiết kiệm bởi trong tương lai con giáp này có thể sẽ phải dùng đến trong trường hợp cấp bách.

Ngũ hành tương sinh cũng bảo đảm cho con giáp may mắn này có đường tình duyên êm ả, không có vấn đề nào đáng lo ngại. Người còn độc thân hãy mở rộng lòng mình, tình yêu vẫn luôn ở bên, chỉ chờ bạn đón nhận mà thôi. Đừng để mình bị áp lực quá nhiều bởi những định kiến xã hội, hay lời nói của người xung quanh, cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy theo đuổi hạnh phúc mà mình mong muốn.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ khá tốt, có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong thời điểm tới. Bản mệnh chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý là có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ có điểm sáng. Những mâu thuẫn dần được hóa giải từng bước một nên mối quan hệ của hai người nhìn chung khá tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng càng thêm khăng khít hơn sau những sóng gió trước đó.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông. Đặc biệt, với người làm công ăn lương, nhờ sự linh hoạt, năng động của mình mà bạn có thể tự tìm ra hướng đi mới, khắc phục được khó khăn do tình huống khách quan mang lại, khiến đồng tiền dần chảy về túi.

Ngoài ra, chuyện trình tình cảm khởi sắc. Chỉ cần mạnh dạn thổ lộ thì người độc thân có thể có bắt đầu nói chuyện yêu đương ngay từ bây giờ, bởi đối phương hiện cũng đang có cảm tình với bạn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp hồng phúc Tề Thiên, hút cạn lộc Trời, 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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