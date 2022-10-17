Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bản mệnh vẫn nên cân đối thu chi, đừng nên hoang phí nếu không sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 16h30 ngày mai (18/10), tuổi Sửu đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên cũng phấn chấn hơn hẳn.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (18/10), tuổi Sửu may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh (Ảnh minh họa: Internet)

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai người sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sống lạc quan, nhiều thiện chí và biết cách quan tâm đến mọi người. Trong công việc, họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn. Con giáp này sống lạc quan, luôn hướng tới những điều tốt đẹp và khao khát những điều tươi sáng. Họ mang tính cách hiền lành, lương thiện và thật thà, ghét những điều dối trá, giả tạo.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (18/10), người tuổi Thìn có sao may mắn chiếu mệnh, tài vận khởi sắc. Con giáp này được hưởng lộc từ quý nhân. Sự nghiệp của họ ngày một thăng tiến. Họ có thêm cơ hội để thể hiện khả năng, phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi này gặp được đối tác làm ăn mới, công việc kinh doanh của họ ngày càng trở nên thuận lợi. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, hứa hẹn thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa đều có tính cách rộng rãi, lạc quan, vui vẻ, hành động mạnh mẽ, luôn dốc hết sức lực để làm việc gì đó, do có tinh thần dám nghĩ dám làm nên rất dễ mang lại tin vui cho công việc phát triển.

Đối với người tuổi Ngựa, đúng 16h30 ngày mai (18/10), họ sẽ có được cơ hội đột phá, cộng với ảnh hưởng “tam hợp” nên có lợi cho việc mở rộng trong công việc, điều tốt đẹp dễ đến với quý nhân phù trợ. Tiếp theo, những người bạn tuổi Ngựa càng thuận lợi về tài lộc, tiết kiệm tiền bạc rất tốt. Người tuổi ngựa được tiếp nhiên liệu và tích trữ để chống đói.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.