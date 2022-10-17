Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày mai (18/10), 3 con giáp may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 10:11

Tử vi cho biết đúng 16h30 ngày mai (18/10), 3 tuổi này tiền tài tăng tiến như "rồng ngẩng đầu", sự nghiệp thăng hoa, công danh thuận lợi.

 

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 16h30 ngày mai (18/10), tuổi Sửu đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên cũng phấn chấn hơn hẳn.

Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bản mệnh vẫn nên cân đối thu chi, đừng nên hoang phí nếu không sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày mai (18/10), 3 con giáp may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 1
Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (18/10), tuổi Sửu may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh (Ảnh minh họa: Internet)

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai người sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sống lạc quan, nhiều thiện chí và biết cách quan tâm đến mọi người. Trong công việc, họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn. Con giáp này sống lạc quan, luôn hướng tới những điều tốt đẹp và khao khát những điều tươi sáng. Họ mang tính cách hiền lành, lương thiện và thật thà, ghét những điều dối trá, giả tạo.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày mai (18/10), 3 con giáp may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 2

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (18/10), người tuổi Thìn có sao may mắn chiếu mệnh, tài vận khởi sắc. Con giáp này được hưởng lộc từ quý nhân. Sự nghiệp của họ ngày một thăng tiến. Họ có thêm cơ hội để thể hiện khả năng, phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi này gặp được đối tác làm ăn mới, công việc kinh doanh của họ ngày càng trở nên thuận lợi. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, hứa hẹn thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa đều có tính cách rộng rãi, lạc quan, vui vẻ, hành động mạnh mẽ, luôn dốc hết sức lực để làm việc gì đó, do có tinh thần dám nghĩ dám làm nên rất dễ mang lại tin vui cho công việc phát triển.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày mai (18/10), 3 con giáp may mắn trăm bề, rủng rỉnh tiền tài, sự nghiệp nhảy vọt, thăng quan tiến chức, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 3

Đối với người tuổi Ngựa, đúng 16h30 ngày mai (18/10), họ sẽ có được cơ hội đột phá, cộng với ảnh hưởng “tam hợp” nên có lợi cho việc mở rộng trong công việc, điều tốt đẹp dễ đến với quý nhân phù trợ. Tiếp theo, những người bạn tuổi Ngựa càng thuận lợi về tài lộc, tiết kiệm tiền bạc rất tốt. Người tuổi ngựa được tiếp nhiên liệu và tích trữ để chống đói.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp may mắn nhất ngày mai ngày (18/10), sáng nhận tin vui tài lộc, chiều trúng số độc đắc bất ngờ, sự nghiệp nhảy vọt, tiền tài tăng nhanh

3 con giáp may mắn nhất ngày mai ngày (18/10), sáng nhận tin vui tài lộc, chiều trúng số độc đắc bất ngờ, sự nghiệp nhảy vọt, tiền tài tăng nhanh

Tử vi dự báo ngày mai ngày (18/10), 3 tuổi này rủng rỉnh tiền tài, đi đường là gặp quý nhân, thăng quan tiến chức

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi đúng 16h30 ngày mai (18/10) 3 con giáp may mắn trăm bề rủng rỉnh tiền tài ngày mai (18/10)

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 18 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 15 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn