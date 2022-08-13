Trúng số độc đắc vào Chủ Nhật ngày 14/8/2022, 3 con giáp này được thần may mắn tặng cho tài lộc, tiền của dư dôi bạt ngàn, tài chính bứt phá, sự nghiệp thành toại

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 19:48

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022, nhờ tài lộc mà thần may mắn ban tặng, 3 con giáp này dễ dàng trúng số, một bước thành đại gia, tiền tiêu hoài không hết.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp có nói, người cầm tinh con Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, và có ý chí vững vàng trong cuộc sống.

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu rất dễ phất lên vì có Thần Tài phù trợ. Tài lộc “không mời mà đến”, tiền bạc không thiếu. Hơn thế, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố nên phát đạt không ngừng. Không chỉ có vậy, con giáp may mắn này cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị.

con giap may man 3
Theo tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu rất dễ phất lên vì có Thần Tài phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã có vận quý nhân nên dù khó khăn, gian khổ đến mấy Hợi cũng có thể vượt qua tất cả. Ngoài ra, những ai sinh vào năm Hợi thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao, và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió cuộc đời.

Dám nghĩ lớn, dám ước mơ và không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê nên con giáp giàu sang này sẽ tha hồ nằm ngửa mà ăn, đeo vàng mỏi cổ. Theo tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022, người tuổi Hợi sẽ càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ. Thời gian này, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng.

con giap may man 2
Theo tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022, người tuổi Hợi sẽ càng vượng tài vượng lộc, sự nghiệp thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường có đầu óc linh hoạt và khả năng học hỏi tuyệt vời. Đặc biệt là sau rất nhiều năm nỗ lực gây dựng sự nghiệp thì bạn đã có trong tay nhiều kinh nghiệm quý giá và cũng trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022 dự đoán, tuổi Dậu cũng có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống cũng dần lùi xa. Đây là lúc để người tuổi Dậu thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời gian trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây.

con giap may man 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022 dự đoán, tuổi Dậu cũng có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 14/8/2022, vận mệnh an bài, tử vi chỉ điểm, 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc, tiền tài thăng hoa, giàu càng thêm giàu, đếm tiền mỏi tay

Kể từ ngày 14/8/2022, vận mệnh an bài, tử vi chỉ điểm, 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc, tiền tài thăng hoa, giàu càng thêm giàu, đếm tiền mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 14/8/2022, dưới sự an bài của vận mệnh, 3 con giáp này có số làm giàu, dễ dàng trúng số độc đắc, tài lộc rực rỡ, vạn sự hoàn mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi Chủ Nhật tử vi ngày 14/8/2022 tử vi Chủ Nhật ngày 14/8/2022 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 50 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026