Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (20/10/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, tiền đổ về túi ào ào như nước, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:25

Vào 9h sáng mai (20/10/2022), được Thần tài độ trì, những con giáp này sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Thìn

Vào 9h thứ Tư (20/10) người tuổi Thìn có cơ hội phát tài lên cao trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Thìn vốn dĩ mạnh mẽ, nên nếu nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Về tài chính, Thìn có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trong thời gian này.

Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được. Về tình cảm, Thìn gặp nhiều may mắn, đời sống tình cảm viên mãn. Vợ chồng thêm gắn bó. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của đời mình.

Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (20/10/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, tiền đổ về túi ào ào như nước, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Tý có tính cách thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, bản mệnh cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần những người cầm tinh con chuột đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Vào 9h sáng mai (20/10/2022), người tuổi Tý đã vượt nhiều gian nan, thử thách trong thời gian qua sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Bản mệnh nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (20/10/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, tiền đổ về túi ào ào như nước, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tý dự đoán sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đấu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Đúng 9h ngày mai (20/10), Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Trúng số độc đắc vào 9h sáng mai (20/10/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, tiền đổ về túi ào ào như nước, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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