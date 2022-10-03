Người tuổi Sửu sẽ có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Sửu được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng. Cho dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị thì Sửu cũng nên quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Sao Thiên Đức xuất hiện chính là lời khẳng định nếu Sửu quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vậy nên nếu có cơ hội nào mở ra trước mắt thì Sửu hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng vào tiềm năng của bản thân mình.

Hôm nay, tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Sửu luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Một số người gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh.

Tuổi Ngọ

Ngọ có những bước phát triển cực kỳ nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh hoàn thành tốt các nghiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Có người còn được cấp trên cất nhắc.

Hôm nay chính là thời điểm tài lộc phát triển khả quan nhất. Những người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh thu về lợi nhuận lớn, kí được nhiều hợp đồng giá trị.

Trên phương diện tình cảm, Ngọ nhận được nhiều tin vui. Bản mệnh có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn hôm nay. Bản mệnh cần xác định tinh thần đối diện với tài lộc ngập tràn. Sự nghiệp của bản mệnh vô cùng thuận lợi. Con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến và gặp được quý nhân

Tài lộc có nhiều khởi sắc và không có dấu hiệu chững lại. Vậy nên bản mệnh cần nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Nếu cần chừ, do dự thì dễ để lỡ thời cơ vào tay người khác.

Chuyện tình cảm vô vùng tươi sáng khi vợ chồng Tý có phút giây lãng mạn, đối phương yêu chiều. Đặc biệt, những người độc thân có vận đào hoa rất vượng và có cơ hội tìm được nửa kia vừa ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!