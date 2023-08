Tuổi Ngọ



Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi do có Tam Hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Hãy hết mình vì công việc và bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.



Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính thời điểm này. Nếu đang có khúc mắc gì, đừng ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp bạn cách giải quyết đúng đắn.



Bên cạnh đó, Thiên Tài báo hiệu cho bản mệnh một ngày may mắn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có thể nhận thêm được một khoản tiền kha khá nhờ các công việc làm thêm hoặc đơn thuần là dựa vào vận may.

Tuổi Dần

Thứ 4 này, Dần có tiền bạc dư dả, khoản thu vào nhiều hơn khoản phải chi. Chiều hôm nay, sẽ có một người thân thiết có thể hỏi vay tiền, Dần nên giúp đỡ trong giới hạn của mình.