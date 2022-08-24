Trúng số độc đắc vào 7h sáng (24/8/2022): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, túi tiền rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa, vận may tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 00:10

Tử vi con giáp thứ tư ngày 24/8/2022 dự đoán, hôm nay, điềm may kéo tới ồ ạt với 3 tuổi sau, vận trình cực kỳ rạng rỡ

Tuổi Ngọ


Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi do có Tam Hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Hãy hết mình vì công việc và bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.
 
Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính thời điểm này. Nếu đang có khúc mắc gì, đừng ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp bạn cách giải quyết đúng đắn.
 
Bên cạnh đó, Thiên Tài báo hiệu cho bản mệnh một ngày may mắn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có thể nhận thêm được một khoản tiền kha khá nhờ các công việc làm thêm hoặc đơn thuần là dựa vào vận may.

Trúng số độc đắc vào 7h sáng (24/8/2022): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, túi tiền rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa, vận may tăng vọt - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi do có Tam Hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Thứ 4 này, Dần có tiền bạc dư dả, khoản thu vào nhiều hơn khoản phải chi. Chiều hôm nay, sẽ có một người thân thiết có thể hỏi vay tiền, Dần nên giúp đỡ trong giới hạn của mình.

Không những vậy, hôm nay, công việc của Dần cũng bình ổn, trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể có thêm cơ hội nhận một job ngoài hấp dẫn, hứa hẹn mức thù lao xứng đáng.

Trúng số độc đắc vào 7h sáng (24/8/2022): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, túi tiền rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa, vận may tăng vọt - Ảnh 2
Hôm nay, công việc của Dần cũng bình ổn, trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn có thể có thêm cơ hội nhận một job ngoài hấp dẫn, hứa hẹn mức thù lao xứng đáng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Ngày hôm nay người tuổi Mùi làm gì cũng hanh thông thuận lợi, chiếm được thế chủ động. Vận trình sự nghiệp tiến triển rõ rệt, con giáp này sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn hoặc được giao thêm nhiều trọng trách quan trọng. Hãy phát huy khả năng của mình nhiều hơn nữa để có được thành công mà bản thân mong muốn.

Đường tình duyên của tuổi Mùi hôm nay khởi sắc, những người mà bản mệnh gặp đều rất thú vị, hấp dẫn dù không thể tiến triển thành tình yêu nhưng cũng có thể trở thành người bạn tâm giao cùng chia sẻ cuộc sống. Các cặp đôi tìm được nói chung cần thiết, giúp mối quan hệ trở nên khăng khít và bền chặt hơn.

Trúng số độc đắc vào 7h sáng (24/8/2022): 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, túi tiền rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa, vận may tăng vọt - Ảnh 3
Ngày hôm nay người tuổi Mùi làm gì cũng hanh thông thuận lợi, chiếm được thế chủ động. Vận trình sự nghiệp tiến triển rõ rệt, con giáp này sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn hoặc được giao thêm nhiều trọng trách quan trọng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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