Trúng số độc đắc vào 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp được cấp phép giàu có, vận trình thăng hạng, tiến thân vào giới tỷ phú, công danh xán lạn, gia đình ấm no

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 16:56

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chính thức giàu có, vận trình thăng tiến vào 5 ngày cuối tháng 10 nhé!

Trúng số độc đắc vào 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp được cấp phép giàu có, vận trình thăng hạng, tiến thân vào giới tỷ phú, công danh xán lạn, gia đình ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

5 ngày cuối tháng 10, người tuổi Thân may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thân có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thân đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy.

Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thân và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thân hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.

Tuổi Tý

5 ngày cuối tháng 10, những người tuổi Tý làm việc vô cùng thuận lợi. Thời gian này có thần May Mắn xuất hiện nhắc nhở Tý hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, Tý nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại. Đồng thời, bản mệnh tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Thế nhưng, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tý cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Tuất

Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng người tuổi Tuất khá trầm tính. Thế nhưng thực tế thì Tuất rất biết cách quan sát đến những chuyện xung quanh và là người rất sáng tạo. Họ cũng thường xuyên đưa ra những ý kiến thú vị giúp những việc quen thuộc trở nên mới mẻ và tạo ra nhiều lợi ích hơn.

Cũng nhờ biết cách sử dụng trí tuệ và sức mạnh cá nhân mà người tuổi Tuất dễ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. 5 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển hơn hẳn. Tiền bạc đến với Tuất nhanh hơn, tài vận thăng hoa, công việc thăng tiến và chuyện tình duyên cũng rất viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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