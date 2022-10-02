Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay (2/10), long phụng hội tụ, Thần Tài mở hội, chiêu mộ thành viên vàng, tiền tỷ trao tay, tặng kèm may mắn, viên mãn hơn người

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn vào ngày 2/10 nhé!

Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay (2/10), long phụng hội tụ, Thần Tài mở hội, chiêu mộ thành viên vàng, tiền tỷ trao tay, tặng kèm may mắn, viên mãn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách điềm đạm, hiền hòa. Họ là người cuồng công việc ổn định và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao. Dù không thực sự tài giỏi, xuất sắc nhưng con giáp này lại ham học hỏi, cần cù chịu khó. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả tốt nhất. Thành công đến với người tuổi Sửu thường chậm nhưng bền.

Hôm nay, người tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ dần đi lên. Con giáp này chuẩn bị đón tin vui trong sự nghiệp. Có thể họ được nhận thêm công việc, dự án mới. Thậm chí, con giáp này còn được cấp trên cất nhắc, nắm giữ vị trí cao hơn.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn bán của họ có nhiều khởi sắc. Lượng đơn hàng về nhiều khiến con giáp này phải làm việc vất vả, đổi lại thành quả đủ để họ hài lòng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách kỷ luật và mạnh mẽ. Con giáp này luôn lạc quan, luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình. Người tuổi này dám nghĩ, dám làm, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của bản thân. Họ rất dám nghĩ dám làm, có năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Hôm nay, con giáp tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Vận trình tài lộc của họ tăng lên. Con giáp này tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bởi vậy nên năng lực của họ cũng được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người muốn chuyển việc thì trong tuần này họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Những khoản đầu tư của họ cũng sẽ sinh lời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù bề ngoài khá hiền lành nhưng bên trong họ là người mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này có khát vọng làm giàu và luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. Người tuổi này luôn cầu tiến, cầu toàn. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng.

Hôm nay, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng khởi sắc. Thời cơ đến giúp họ ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội chứng tỏ thực lực của bản thân vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Họ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, vượt chỉ tiêu, được cấp trên đánh giá cao, khen thưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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