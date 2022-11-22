Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch, 3 con giáp nắm trong tay 100 tỷ, gánh vàng mỏi lưng, từ giờ đến cuối năm hứa hẹn giàu to

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 09:59

Bước sang 16h30 ngày 29/10 âm lịch, 3 con giáp này nắm trong tay 100 tỷ, gánh vàng mỏi lưng, từ giờ đến cuối năm hứa hẹn giàu to

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi có tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trước khi sang năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch, 3 con giáp nắm trong tay 100 tỷ, gánh vàng mỏi lưng, từ giờ đến cuối năm hứa hẹn giàu to - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Mùi có tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Tử vi dự đoán, bước sang 16h30 ngày 29/10 âm lịch, tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch, 3 con giáp nắm trong tay 100 tỷ, gánh vàng mỏi lưng, từ giờ đến cuối năm hứa hẹn giàu to - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, bước sang 16h30 ngày 29/10 âm lịch, tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn và giàu có nhất kể từ 16h30 ngày 29/10 âm lịch. Bản mệnh sinh ra đã sở hữu tư chất thông minh, hiền lành, đôn hậu. Tuổi Hợi được thần linh chiếu cố, ban cho nhiều phước lành nên làm gì cũng suôn sẻ.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực, luôn muốn thành công. Con giáp này có thể tích lũy được một khoan kha khá, đủ để họ sống sung túc bên gia đình. Không những thế, vận may tứ phương hội tụ giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của tuổi Hợi và cả gia đình đều đi theo hướng tích cực.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 29/10 âm lịch, 3 con giáp nắm trong tay 100 tỷ, gánh vàng mỏi lưng, từ giờ đến cuối năm hứa hẹn giàu to - Ảnh 3
Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn và giàu có nhất kể từ 16h30 ngày 29/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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