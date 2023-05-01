Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 04:35

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ sau 16h30 chiều nay (1/5/2023).

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay từ nhỏ, con giáp này đã ham học hỏi, luôn tìm tòi và khám phá để thỏa mãn sự hiểu biết của chính mình. Càng trưởng thành, tuổi Thân càng học được nhiều điều và họ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình. Tuổi Thân không muốn bị tụt lùi và luôn hy vọng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày bởi vậy họ rất chịu khó học hỏi, hoàn thiện bản thân.

Tử vi cho thấy, sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), tuổi Thân sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt. Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ. Vận may sắp tới còn giúp họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trách nhiệm và luôn năng động trong công việc nên họ cũng sẽ gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này rất biết cách làm mọi việc trở nên bình thường, tạo hòa khí tốt giữa mọi người. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, họ sẽ biết cách tìm đường đi đến thành công nhanh nhất.

Sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù, thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của họ đi chệch hướng, nhưng thời gian tới sẽ là tuổi Mùi lấy lại tất cả mọi thứ của mình. Con giáp này sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc, họ đều có thể nhận được tin vui, có thể là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Người tuổi Tý là người có duyên “ngầm”, có sự hiểu biết sâu rộng nhưng không khoe khoang. Tuy họ không giỏi giao tiếp xã hội nhưng họ có những nét tính cách riêng thu hút được người khác. Nhờ có sự thông minh và nhanh nhẹn trong công việc, tuổi Tý cũng tìm được cho mình động lực và hứng thú tuyệt vời nhất để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra.

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Tý có đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình sau 16h30 chiều nay (1/5/2023). Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào. Ngoài ra, công việc của tuổi Tý cũng có thể được quý nhân giúp đỡ, dẫn dắt, đưa đến vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời điểm này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/5/2023), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Trong 9 ngày tới (26/4 - 4/5): 3 con giáp có vận trình vụt sáng, dư tiền dư của, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ có thời gian ngập trong nhung lụa, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi ngày 1/5/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 23 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 28 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 31 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 38 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 49 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 59 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn