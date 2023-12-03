Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 11:35

3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Bạn sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn này nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện tài chính của người tuổi Ngọ sẽ có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính cách siêng năng và chịu thương chịu khó là cách giúp cho người tuổi này nhận được nhiều thiện cảm từ cấp trên. Qua đó, đường công danh rộng mở song bản mệnh cũng cần tỉnh táo để đưa ra lựa chọn hợp lý. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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