Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (14/12), 3 con giáp đụng đâu cũng thấy tiền, Trời thương ban bạc vàng, may mắn tràn ngập, thuận lợi trăm bề, cả đời tiền tài viên mãn

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 04:17

3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, cầu được ước thấy, vượng phát bất ngờ, phất lên giàu có.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng trong thời gian này, tuổi Sửu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Đúng 17h chiều nay chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Sửu, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. 

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (14/12), 3 con giáp đụng đâu cũng thấy tiền, Trời thương ban bạc vàng, may mắn tràn ngập, thuận lợi trăm bề, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 1
Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Mão trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Vào thời gian này, vận trình tuổi Mão có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Mão dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Những người tuổi Mão phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian này con giáp có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ. Mão sẽ có nhiều hỷ sự đang chờ đợi và có thể may mắn trúng số trong tương lai.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (14/12), 3 con giáp đụng đâu cũng thấy tiền, Trời thương ban bạc vàng, may mắn tràn ngập, thuận lợi trăm bề, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 2
Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Mão dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tý thường là người giàu tình cảm, trung thực, đáng tin cậy. Họ rất hòa đồng, bao dung và độ lượng. Vì vậy, con giáp này thường được người khác quý trọng, yêu mến. Dù gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, người tuổi Tý đều giữ được thái độ điềm tĩnh. Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Tử vi cho biết, đúng 17h chiều nay là thời điểm tốt để tuổi Tý cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Tý có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Tý được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (14/12), 3 con giáp đụng đâu cũng thấy tiền, Trời thương ban bạc vàng, may mắn tràn ngập, thuận lợi trăm bề, cả đời tiền tài viên mãn - Ảnh 3
 Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'thi nhau hốt bạc' vào tối ngày 14/12, Thần May Mắn mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sống cuộc đời giàu sang, trúng số độc đắc trong thời gian tới, giàu lên nhanh chóng

3 con giáp 'thi nhau hốt bạc' vào tối ngày 14/12, Thần May Mắn mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sống cuộc đời giàu sang, trúng số độc đắc trong thời gian tới, giàu lên nhanh chóng

3 con giáp phúc khí dồi dào, gặp nhiều may mắn, tiền tài dư giả, mọi việc suôn sẻ, không thành đại gia cũng là người giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ tư tử vi ngày 14/12 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 14 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 53 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 59 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc