Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (4/11), tuổi Tý có Tam Hợp hỗ trợ nên vận trình hanh thông. Tài lộc ùn ùn kéo đến giúp bản mệnh có nhiều lợi thế hơn người. Người làm ăn kinh doanh có lộc buôn bán, khách hàng tự tìm đến cửa, doanh thu không ngừng tăng.

Tử vi ngày mai (4/11), người tuổi Tý có sức khỏe ổn định. Bản mệnh chỉ cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập khoa học để cơ thể khỏe mạnh, có sức tiếp tục làm việc.

Người tuổi Ngọ sẽ như "cỗ máy in tiền" vậy, bởi bạn gặp được nhiều cơ may trong công việc, được quý nhân phù trợ. Bạn sẽ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn có được cơ hội phát tài nhiều hơn nữa nếu như biết tận dụng các cơ hội.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (4/11), tuổi Ngọ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Đối với người độc thân, bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Còn với người đã có đôi, cảm xúc của cả hai sẽ đạt đến cao trào và sự thân mật được xây dựng.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (4/11), là quãng thời gian đại phát, đại tài, đại cát đại lợi với tuổi Mùi. Tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận từ khoản thu bất ngờ còn đáng ngưỡng mộ hơn. Tài vận của người cầm tinh con Dê chuyển biến tích cực sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Tử vi ngày mai (4/11), tuổi Mùi cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.