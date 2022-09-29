Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (29/9), trời cao ban điềm lành, Thần Tài xung hỉ, 3 con giáp mở túi đón lộc, có thể phải thức đêm để đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 07:46

Đúng 16h chiều nay (29/9), chỉ cần tận dụng tốt cơ hội mà Thần Tài ban cho, 3 con giáp này có thể vươn mình trỗi dậy, vượt qua khó khăn.

Tuổi Sửu

Người ngày có nhiều sở thích giúp bồi đắp tâm hồn lẫn tri thức của bản thân. Nhờ đó, họ trở thành người hiểu biết nhiều và cũng được nhiều ngời tìm đến để xin lời khuyên. Đúng 16h chiều nay (29/9), vận may của người này đã có sự thay đổi tích cực. Thần Tài ghé thăm giúp người thuộc con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội tốt.

Sự nghiệp thăng tiến tốt, nếu biết nắm bắt cơ hội, chất lượng cuộc sống của người này nhất định sẽ được nâng cao. Đối với người thuộc con giáp tuổi Sửu, cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Khi cơ hội đến, người này cần thể hiện hết tài năng của bản thân. Đây chính là thời gian để người này chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thay đổi cả về sự nghiệp lẫn tài chính.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (29/9), trời cao ban điềm lành, Thần Tài xung hỉ, 3 con giáp mở túi đón lộc, có thể phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 1
Đúng 16h chiều nay (29/9), vận may của người tuổi Sửu đã có sự thay đổi tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, biết cách chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình. Đúng 16h chiều nay (29/9), sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Con giáp này nếu biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, không ai sánh bằng.

Tử vi học nói rằng, tuổi Dậu tuy có gặp phải khó khăn trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực. Đặc biệt, sắp tới, tuổi Dậu hãy chuẩn bị đón nhận hỷ sự, cả Thần Tài và quý nhân xuất hiện để giúp đỡ con giáp này. Dù có thể chưa lập tức phát tài trong giai đoạn này nhưng những khó khăn tồn đọng sẽ sớm đc giải quyết.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (29/9), trời cao ban điềm lành, Thần Tài xung hỉ, 3 con giáp mở túi đón lộc, có thể phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 2
Đúng 16h chiều nay (29/9), sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hoạt bát và năng động. Họ thường không che giấu cảm xúc và cá tính của mình. Con giáp này có thế giới nội tâm phong phú và đa dạng. Vì vậy họ có nhiều ý tưởng mới lạ trong sự nghiệp nên cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, Mão chịu khá nhiều áp lực. Nhưng đúng 16h chiều nay (29/9), Mão được kết bạn với nhiều người. Đó chính là quý nhân giúp Mão có nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

Từ đây, Mão sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng hơn, sự nghiệp cũng thăng tiến hơn. Bên cạnh đó, nhờ có Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với trước. Mặc dù vậy, trong hợp tác làm ăn Mão vẫn nên cẩn thận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (29/9), trời cao ban điềm lành, Thần Tài xung hỉ, 3 con giáp mở túi đón lộc, có thể phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 3
Đúng 16h chiều nay (29/9), quý nhân giúp Mão có nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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