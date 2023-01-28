Tử vi dự đoán rằng bước vào 16h30 ngày 29/1/2023, con giáp này gặp thời đổi vận, hưởng nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Tất nhiên, trước lúc chạm tay tới thành công, nhận cuộc sống phú quý, tuổi Tỵ cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn vật vã, đón nhận cả những thất bại. Chỉ cần bản mệnh mang lòng tin vào chính mình, không sợ vấp ngã thì tương lai mang thể tạo nên nghiệp to, được người đời kính nể.

Người tuổi Ngọ mang ngoại hình lạnh lùng, suy tư, trông mang vẻ nguy hiểm. Con giáp này mang sự tĩnh tâm, không thuận lợi nổi xung. Con giáp này dành thời kì để suy nghĩ và suy đoán vấn đề, khắc phục uẩn khúc, khó khăn. Năng lực của tuổi Tỵ mang thể khiến cho nhiều người phải sửng sốt.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Tỵ có lòng tự tôn mạnh mẽ, tính cách ít nói và biết nhẫn nhịn. Con giáp này không thích tiết lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết nhưng theo đuổi sự hoàn hảo.

Trong công việc, bản mệnh nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Con giáp tuổi Tỵ cũng rất tốt với bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ người khác nên rất được lòng người. Vào 16h30 ngày 29/1/2023, có thể nói người tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Con giáp này ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Thời vận của tuổi Tỵ đến trong thời gian tới, cuộc đời của con giáp này như bước sang một trang mới. Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người cầm tinh con Rắn kéo dài liên tiếp. Nếu bản mệnh có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa. Thời điểm này, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tuy hơi hiền lành nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống khiến cuộc sống cực kỳ viên mãn. Trong số những con giáp, con giáp tuổi Hợi là người có khả năng kiếm được nhiều tiền và có thể quản lý tài chính tuyệt vời, bản mệnh không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc và biết chừa đường lui mỗi khi có quyết định quan trọng.

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi vốn là người không tranh đấu không màng danh lợi với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong thời gian này, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Hợi kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Vào 16h30 ngày 29/1/2023, người tuổi Hợi có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng len lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.