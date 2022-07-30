Trúng mánh lớn đúng ngày 1/8 dương lịch: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, mọi sự như ý cát tường, tiền tình đều đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 13:37

Đầu tháng mới, vận đỏ ghé thăm 3 con giáp này giúp họ mọi sự đều thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Tỵ là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Chuyện công danh, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, không những đem lại cho họ nguồn thu nhập đáng kể mà còn tạo dựng cho họ những mối quan hệ hiệu quả, giúp ích rất nhiều trong tương lai.

Trúng mánh lớn đúng ngày 1/8 dương lịch: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, mọi sự như ý cát tường, tiền tình đều đỏ thắm như son - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, tháng 8 dương, tuổi Tỵ mọi chuyện vẫn không ngừng phát triển và họ sẽ liên tiếp đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Chính vì thế, tuổi Tỵ hãy vững bước và tự tin để đến những dự định của mình và thu về thành quả cao nhất nhé!

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn có tính cẩn thận và kiên nhẫn. Theo tử vi, những người này sẽ có thu hoạch đặc biệt lớn vào những tháng cuối năm nay.

Người tuổi Mão đã cảm nhận được sự biến chuyển theo hướng tích cực trong vận trình của mình. Vướng mắc được tháo gỡ, sai sót được khắc phục, họ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Trúng mánh lớn đúng ngày 1/8 dương lịch: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, mọi sự như ý cát tường, tiền tình đều đỏ thắm như son - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Có thể nói, ngày mùng 1 tháng 8 này thực sự rất hứa hẹn với người tuổi Mão. Vận trình đi lên, tài lộc của họ sẽ sung túc hơn, cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Dù có gặp phải một số hung tinh chiếu mệnh, song điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi Mùi cả về công việc lẫn tình duyên. Con giáp này biết ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Trúng mánh lớn đúng ngày 1/8 dương lịch: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, mọi sự như ý cát tường, tiền tình đều đỏ thắm như son - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Sang tháng 8, đây là cơ hội lớn để tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi công việc mà cấp trên giao phó và làm tốt nó nhất có thể. Chắc chắn, một số đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi để họ thành công. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu sang 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 44 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn