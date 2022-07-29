Thứ 7 ngày 30/7: Cát tinh soi chiếu, Trời phật phủ hộ độ trì, 3 con giáp ăn nên làm ra, vận may ập tới, tài lộc sáng bừng

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 14:05

Thứ 7 cuối tuần mang lại nhiều may mắn cho 3 con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Do có sao Tinh Tú chiếu mệnh nên những người tuổi Dần sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể trong thời gian tới.

Đặc biệt, cuối tuần này bản mệnh của người tuổi Dần, thay đổi rõ rệt. Tiền bạc cứ tự nhiên tìm tới những người tuổi Dần khiến tài khoản của bạn nảy số ầm ầm.

Thứ 7 ngày 30/7: Cát tinh soi chiếu, Trời phật phủ hộ độ trì, 3 con giáp ăn nên làm ra, vận may ập tới, tài lộc sáng bừng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trên con đường tình duyên nhờ có sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Tuổi Sửu

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu hạnh phúc, ngọt ngào, đón nhận vô số tin vui. Ngoài ra, quý nhân tương trợ nên chính tài của con giáp này dồi dào, nguồn thu chính rủng rỉnh. Bên cạnh đó, thiên tài vượng phát, có thêm vô số cơ hội đầu tư thu lời.

Thứ 7 ngày 30/7: Cát tinh soi chiếu, Trời phật phủ hộ độ trì, 3 con giáp ăn nên làm ra, vận may ập tới, tài lộc sáng bừng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngày mai, người tuổi Sửu vận thế khởi sắc, vạn sự thuận lợi, cát tường cát lợi trong mọi việc. Họ sẽ được trời phật độ, Thần tài yêu thương ban cho nhiều lộc lớn. Từ ngày mai trở đi, họ sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, khiến họ giàu lên trông thấy. 

Tuổi Mão

Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Ngoài ra, tuổi Mão còn có tính cách lạc quan trong bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống. Ngày mai, nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Trong tháng mới, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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