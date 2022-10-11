Trúng độc đắc vào 7 giờ sáng ngày 11/10: 3 con giáp chia tay kiếp nghèo, tiền tài chất đầy nhà, đường quan lộ xuôi thuận, gia đạo phú quý viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 03:03

Trúng độc đắc vào 7 giờ sáng ngày 11/10, 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc, nắm bắt được những mối đầu tư béo bở, có cơ hội phát tài phát lộc

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày của của 12 con giáp, hôm nay vào lúc 7 giờ đường sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra thuận lợi, không gặp phải trở ngại nào đáng kể. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên, lại thêm môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên trăm sự đều hanh thông. Về cuối ngày, con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm khi công việc kết thúc trọn vẹn và có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Vận trình tài lộc trong ngày mới của tuổi Thân có dấu hiệu chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều hanh thông suôn sẻ. Khả năng kiếm tiền của con giáp này rất ổn, ngày càng mở rộng quy mô và phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu. Nhờ vậy mà thu về không ít tiền bạc, rủng rỉnh chi tiêu. Tuổi Thân còn đón chút tài lộc bất ngờ, có thể là được cho tặng, thừa kế tài sản. Vận may đến khiến con giáp này cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn rất nhiều. 

Trúng độc đắc vào 7 giờ sáng ngày 11/10: 3 con giáp chia tay kiếp nghèo, tiền tài chất đầy nhà, đường quan lộ xuôi thuận, gia đạo phú quý viên mãn - Ảnh 1
Theo tử vi ngày của của 12 con giáp, hôm nay vào lúc 7 giờ đường sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra thuận lợi, không gặp phải trở ngại nào đáng kể. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí vào đúng 7 giờ sáng hôm nay, người tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra. Cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao trách nhiệm cho bạn, bởi bạn là người có trách nhiệm cao, làm việc có đầu có đuôi, chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

 

Thiên Tài giúp sức, người tuổi Mão có cơ hội phát tài phát lộc ngay trong ngày hôm nay. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nắm bắt được những cơ hội béo bở, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Nếu có kế hoạch đầu tư, hợp tác, triển khai dự án mới thì hoàn toàn có thể tự tin tiến hành, bước đầu chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Hãy nắm bắt thời cơ tốt đẹp này để thu về tiền bạc cho mình. Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình hoặc nhờ vào tiền người đi trước để lại. 

 

Trúng độc đắc vào 7 giờ sáng ngày 11/10: 3 con giáp chia tay kiếp nghèo, tiền tài chất đầy nhà, đường quan lộ xuôi thuận, gia đạo phú quý viên mãn - Ảnh 2
Tam Hội tụ khí vào đúng 7 giờ sáng hôm nay, người tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Ngày 11/10 hôm nay vào lúc 7 giờ tuổi Tuất đón nhận tin vui về các mối quan hệ xã giao nhờ tương hợp với địa chi ngày. Con giáp này đi tới đâu cũng được chào đón, mọi người yêu mến nên công việc thuận lợi, trôi chảy thấy rõ và gặt hái được thành tích tốt nên không phải mất nhiều sức lực. Đây chính là lúc bạn cần dũng cảm nhận trách nhiệm và tin tưởng hơn nữa vào chính mình. Bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công còn lớn lao hơn hiện tại.

Dự báo vận tài lộc của tuổi Tuất có điềm tăng tiến. Người tuổi Tuất có thể nuông chiều bản thân, mua sắm thoải mái món đồ mình thích mà không lo về tiền bạc. Những người kinh doanh đang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, nếu bản mệnh chú tâm làm ăn thì có thể tích trữ được một khoản rất khá. Bản mệnh sống phóng khoáng, lạc quan nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tiền bạc dư dôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Tiền tiêu hết lại kiếm được nên chẳng mấy khi rơi vào cảnh túng thiếu.

Trúng độc đắc vào 7 giờ sáng ngày 11/10: 3 con giáp chia tay kiếp nghèo, tiền tài chất đầy nhà, đường quan lộ xuôi thuận, gia đạo phú quý viên mãn - Ảnh 3
Dự báo vận tài lộc của tuổi Tuất có điềm tăng tiến. Người tuổi Tuất có thể nuông chiều bản thân, mua sắm thoải mái món đồ mình thích mà không lo về tiền bạc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

3 con giáp nào bước trên đường hoa, sự nghiệp vụt sáng như sao, nằm trên đống tiền kể từ ngày 9/10?

Kể từ ngày 9/10, 3 con giáp công việc diễn ra dễ dàng, đạt được bước tiến mới, tài lộc tươi sáng, các khoản đầu tư sinh lời khủng

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 57 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 57 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà