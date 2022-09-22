Cuối tháng 9, người tuổi Thìn gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của họ sẽ đạt đến đỉnh cao. Con giáp này không ngừng học hỏi, có triển vọng phát triển trong công việc. Quý nhân sẽ tạo điều kiện để họ phát huy tài năng, sửa đổi sai sót. Cũng bởi vậy mà con giáp có thể bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời.

Người tuổi Thìn là những người tài năng, thích lập kế hoạch nên rất ít khi mắc sai sót. Con giáp tuổi này mang tính cách độc lập và có lòng tự trọng cao. Người tuổi này luôn giữ được sự bình tĩnh trong lúc thịnh vượng lẫn lúc khó khăn. Tuy vậy, con giáp tuổi Thìn thường rất nóng nảy, không dũng cảm thừa nhận thất bại.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có đầu óc nhạy bén, thông minh hơn người. Con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận, không ngại gian khổ, không ngừng tìm tòi, cố gắng. Dù xuất phát điểm thấp nhưng họ luôn nỗ lực để khắc phục nhược điểm, phát huy tài năng.

Cuối tháng 9, người tuổi Tý được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Họ không ngừng làm giàu cho bản thân và đạt được thành tựu trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Người tuổi Tý dần tích lũy kinh nghiệm, ngày càng thăng tiến vượt bậc.

Tài lộc của con giáp này ngày càng bùng nổ. Con giáp này kinh doanh đắc lộc, gặt hái được nhiều thành quả. Người tuổi này có cơ hội làm giàu, cải thiện đời sống kinh tế.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhìn bề ngoài có vẻ giản dị, khiêm nhường nhưng con giáp này thực chất rất tài năng, tham vọng và nghiêm túc, tích cực trong công việc. Họ mang tính cách bao dung, khiêm nhường, sẵn sàng tha thứ cho người đã mắc lỗi lầm với mình. Cũng bởi vậy mà người tuổi Hợi có nhiều bạn bè, dễ được quý nhân phù trợ.

Cuối tháng 9, người tuổi Hợi gặp gỡ quý nhân, dần bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ năng lực hơn người, con giáp này nổi bật tại nơi làm việc.

Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Con giáp này đạt thêm được những thành tựu vượt bậc. Được quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Hợi sẽ thoát khỏi những rắc rối, cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc.

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