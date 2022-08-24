Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), Cát Tinh chúc phúc, 3 con giáp này tiền vào như nước, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, vàng bạc đầy tủ, không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 01:16

Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), 3 tuổi may mắn về công danh, tài lộc và chuyện tình cảm, mọi thứ thuận lợi tiền bạc đổ ào ào về trong túi.

Tuổi Thìn 

Tử vi trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch) đánh giá tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra không có gì khó khăn. Thời điểm này rất thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh của mình. Về tài chính, vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có thể không cần phải lo lắng đến khoản thu nhập của mình do có Chính Tài trợ mệnh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều tin vui. Người độc thân có thêm cơ hội trò chuyện cùng người khác phái bên ngoài, qua đó, duyên số nhất định sẽ tìm tới nên bạn có né tránh cũng không được. 

Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), Cát Tinh chúc phúc, 3 con giáp này tiền vào như nước, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, vàng bạc đầy tủ, không lo túng thiếu - Ảnh 1
Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch) có tài lộc bình thường, dễ xảy ra những việc ngoài ý muốn, chỉ cần bạn luôn đề cao cảnh giác và giữ được khả năng thích ứng với những thay đổi thì có thể sống trong hòa bình, suôn sẻ. Dù không thay đổi được nhưng bạn cũng không phải hối hận quá nhiều, hãy bình tĩnh đón nhận thực tế, dũng cảm nhìn về phía trước và quyết đoán, rồi bạn sẽ thành công.

Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), Cát Tinh chúc phúc, 3 con giáp này tiền vào như nước, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, vàng bạc đầy tủ, không lo túng thiếu - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), dưới tác động của cục diện Tứ Hành Xung, người tuổi Mùi trở nên bồn chồn, nhấp nhổm nên khó mà chuyên tâm làm việc. Con giáp này đang ghen tị với thành công của một ai đó nhưng lại không chịu tự thân cố gắng hơn. Mọi việc chỉ tích cực nếu bạn gạt bỏ những cảm xúc này để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, mọi khó khăn của người tuổi Mùi sẽ được hóa giải, họ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống thăng hoa.

Kiếp Tài xuất hiện trong ngày hôm nay nhắc nhở người tuổi Mùi không được chủ quan, bạn cần phải chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính trong hôm nay bởi rắc rối có thể phát sinh từ chính những sai lầm của bạn.

Trong vòng 7 ngày tới (25/8 – 31/8 dương lịch), Cát Tinh chúc phúc, 3 con giáp này tiền vào như nước, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, vàng bạc đầy tủ, không lo túng thiếu - Ảnh 3
Trong vòng 7 ngày tới người tuổi Mùi được thần tài đặc biệt ưu ái mà ban cho vận may hiếm có khó tìm. (Ảnh minh họa: Internet)

Thổ khí vượng, đây là tin xấu về sức khỏe cho những người tuổi Mùi, nhất là những bạn quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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