Tử vi dự báo 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch (27, 28, 29/7), 3 tuổi may mắn đủ đường, trúng số tiền tỷ, tài lộc bội thu, tình duyên khởi sắc, vàng đeo nặng trĩu, phát tài phát lộc, tiền vô xồng xộc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch (27, 28, 29/7) cho biết, Thìn Thân Bán Hợp, người tuổi Thân có 3 ngày rực rỡ với tình yêu ngập tràn con tim. Với những người đang gặp rắc rối về tình cảm hay đổ vỡ, đây là ngày hàn gắn cảm xúc, tìm kiếm những điều mới mẻ trong các mối quan hệ.

Nhờ có Thực Thần mà người những chú Khỉ còn được nâng cao khả năng ngoại giao, tương tác để dễ bề thành công hơn trong các cuộc đàm phán. Bạn sẽ luôn là một điểm sáng giữa đám đông đấy, đừng ngạc nhiên khi họ tán dương về bạn.

Ngày cát khí lan tràn, đào hoa vượng sắc, thế nên khả năng thành công của người tuổi Thân là rất cao. Con giáp này biết được mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch có vận thế tích cực hơn nhưng lại không có cơ hội để trổ tài, không dễ được người khác công nhận bất kể công việc hay tiền bạc.

Tình duyên vượng, người độc thân đừng ở nhà, khi ra ngoài sẽ có cơ hội tình duyên. Ai có người yêu thời gian dài ổn định có thể bước sang giai đoạn tiếp theo, nhanh chóng bàn bạc chuyện hôn nhân.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 ngày cuối tháng 7 âm lịch (27, 28, 29/7), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra bất ổn. Người tuổi này cần phải dứt khoát, kiên quyết hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến công việc, bởi sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh mất đi những cơ hội phát triển bản thân của chính mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc đáng lo. Nguồn tài chính giảm đáng kể do thói quen chi tiêu mua sắm không nhìn giá nên con giáp này cần phải lập kế hoạch quản lý tài chính ngay từ bây giờ để cải thiện nguồn thu trở lại.

3 ngày cuối tháng 7 âm lịch,người Tuổi Mão nhận được nhiều may mắn về chuyện tình duyên (Ảnh minh họa: Internet)

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân nên chọn khoảng thời gian này bày tỏ người mình thích vì có khả năng Quý Nhân sẽ xuất hiện trong ngày này. Bên cạnh đó, mối quan hệ có thể tiến xa hơn nếu cả hai cùng đồng lòng vun vén cảm xúc của nhau.

*Thông tin bài viết chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.