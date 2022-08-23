Tử vi ngày mai (24/8/2022) 12 con giáp dự đoán, vào đúng 16h vận trình sự nghiệp của tuổi Tý thuận lợi đủ đường. Thiên Ấn xuất hiện giúp người tuổi này không còn vất vả như trước mà vẫn có thể đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Mâu thuẫn trong hôn nhân giữa bạn và người ấy ngày càng thêm căng thẳng và thậm chí là mối quan hệ có thể rạn nứt theo thời gian.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Công việc tiến triển tốt đẹp, do đó hãy nhân cơ hội này để nâng cao túi tiền của chính mình.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Hợi đúng 16h ngày mai (24/8/2022) rất may mắn khi được Thiên Tài trợ mệnh, thu nhập tăng tiến nhanh chóng. Thậm chí có người còn có thể nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới, có thể là khoản đầu tư vốn bạn quên từ lâu nay mang về tiền bạc hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công.

Tài chính đương lúc rủng rỉnh nhưng con giáp này cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí. Tiền bạc do bạn vất vả mới kiếm được nên phải trân quý. Đừng vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần tiền bạn lại chăng có được đồng nào.

Đường tình duyên của con giáp này không được như ý muốn. Thủy - Thổ bất dung gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn, theo thời gian trở thành nút thắt trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ khiến cả hai cảm thấy rất ngột ngạt trong mối quan hệ này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay có vận thế tích cực hơn nhưng lại không có cơ hội để trổ tài, không dễ được người khác công nhận bất kể công việc hay tiền bạc. Tình duyên vượng, người độc thân đừng ở nhà, khi ra ngoài sẽ có cơ hội tình duyên. Ai có người yêu thời gian dài ổn định có thể bước sang giai đoạn tiếp theo, nhanh chóng bàn bạc chuyện hôn nhân.

Đúng 16h ngày mai (24/8/2022), tuổi Dần là một tromg những con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm