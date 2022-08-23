Sổ vàng chấm tên, đúng 9h sáng ngày mai 24/8/2022, 3 con giáp vận trình tài lộc có điểm sáng, thu nhập tăng lên phi mã, tiền tràn ngập két, cuộc đời nở hoa, giàu có, phát tài phát lộc

Tử vi đúng 9h sáng ngày mai 24/8/2022 cho biết con đường sự nghiệp của tuổi Dần gặp chút phiền muộn. Tỵ Dần tương hại khiến người tuổi này sẽ phải chịu sự chèn ép của người khác. Tử vi khuyên bản mệnh không nên suy nghĩ bi quan, tiêu cực rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp trở lại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Đây là khoảng thời gian mà những yêu nhau nên tận dụng để làm hòa với nửa kia. Ngoài ra, người độc thân cũng nhận tin vui liên quan đến chuyện tình cảm của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn tích lũy vững vàng giúp con giáp này có được cuộc sống sung túc và không cần bị áp lực như trước. Thế nhưng, tuổi này cũng chớ nên tiêu xài quá hoang phí để tránh bị thâm hụt tài chính cá nhân.

Tuổi Dậu

Đúng 9h sáng ngày mai 24/8/2022, Thìn Dậu Nhị Hợp, người tuổi Dậu được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối tồn đọng bấy lâu. Bạn còn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Con giáp này có bản tính hiền lành, luôn biết quan tâm đến người khác vì thế luôn được mọi người yêu mến.

Trong công việc, người tuổi Dậu luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ cố gắng vì thế chắc chắn thành công sẽ đến với họ. Ngoài ra bạn luôn được cấp trên đánh giá cao vì vậy luôn được cất nhắc vào vị trí quan trọng.

Thương Quan cũng khuyên con giáp này nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng của mình lại. Nếu thấy việc mình đang làm vấp phải sự phản đối của nhiều người thì nên bình tĩnh suy xét, không nên tiếp tục khăng khăng theo ý mình.

Tuổi Mão

Một ngày người tuổi Mão có các ngôi sao may mắn chiếu vào, sự nghiệp sẽ rất hanh thông, công việc suôn sẻ, lời ăn tiếng nói có trọng lượng, có cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngày bạn cảm thấy thoải mái, tươi cười rạng rỡ, ngày bạn mong muốn được quây quần bên gia đình và bạn bè để tận hưởng một ngày thư giãn và tươi đẹp.

Đúng 9h sáng ngày mai 24/8/2022, công việc của người tuổi Mão đón nhận vô số tin vui. Vận trình tổng thể của người tuổi Mão tốt. (Ảnh minh họa: Weibo)

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.