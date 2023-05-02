Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, âm thanh may mắn vang vọng, chạm tay vào thành công, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 17:50

Người tuổi này có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, âm thanh may mắn vang vọng, chạm tay vào thành công, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, trong tuần này, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, âm thanh may mắn vang vọng, chạm tay vào thành công, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 2/5, 3 con giáp vượt qua vận xui, rước hên vào nhà, làm ăn xuôi thuận, thành công trải thảm hồng

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 2/5, 3 con giáp vượt qua vận xui, rước hên vào nhà, làm ăn xuôi thuận, thành công trải thảm hồng

Sự nghiệp của họ phát triển khá nhanh, mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Người tuổi này sẽ nhanh chóng cải thiện điều kiện kinh tế của mình, sống khấm khá, sung túc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 22 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 27 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 29 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 37 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 48 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 57 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn