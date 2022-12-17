Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, những con giáp này được lộc trời ban, vận khí ngút trời, của cải ùa vào tay, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 10:43

Tử vi dự đoán, trong ngày Chủ nhật và thứ 2 sẽ có 4 con giáp gặp nhiều may mắn, vận khí cao ngút trời.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến.

Bước sang ngày Chủ nhật và thứ 2, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp, gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc. Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Nửa đầu năm nay cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn.

Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, những con giáp này được lộc trời ban, vận khí ngút trời, của cải ùa vào tay, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Bước sang ngày Chủ nhật và thứ 2, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Sang Chủ nhật và thứ 2, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, những con giáp này được lộc trời ban, vận khí ngút trời, của cải ùa vào tay, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Sang Chủ nhật và thứ 2, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trong ngày Chủ nhật và thứ 2. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Thời gian này thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài. Cuộc sống của họ thăng hoa hơn, tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, những con giáp này được lộc trời ban, vận khí ngút trời, của cải ùa vào tay, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc trong ngày Chủ nhật và thứ 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn cuối cùng trong ngày chủ nhật và thứ 2 đó chính là tuổi Ngọ. Con giáp sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đặc biệt, trong thời gian này đường tình duyên của tuổi Ngọ càng thêm rực rỡ bạn sẽ có những ngày tháng viên mãn sánh bước bên một nửa của mình.

Trong ngày Chủ nhật và thứ 2, những con giáp này được lộc trời ban, vận khí ngút trời, của cải ùa vào tay, giàu có bất ngờ - Ảnh 4
Tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn trong ngày chủ nhật và thứ 2 đó chính là tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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