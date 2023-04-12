Trong hai ngày liên tiếp (13-14/4), 3 con giáp BÙNG NỔ Tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền vào như nước, thời vận lên cao khiến nhiều người phải ngước nhìn

Chính Quan chiếu rọi, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Tỵ trong hai ngày 13-14 vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể. Tuy nhiên, một số người lại có thái độ dễ dàng thỏa mãn, không muốn tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Tuy nhiên, bây giờ vẫn là quá sớm để "giậm chân tại chỗ". Bạn nên tiếp tục cố gắng nếu không muốn kẻ khác vượt qua mình.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có nhân duyên tốt với các đối tượng khác giới. Thậm chí, nay có người còn nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho người ấy một cơ hội.

Trong 2 ngày này, tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Nhưng đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Tuổi Tuất

Từ ngày 13-14/4, tuổi Tuất có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Tuất thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh bản mệnh thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Tuất trong năm nay vốn là những người rất cố gắng, có chí tiến thủ, do đó về phương diện tài chính có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Bản mệnh giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất này cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, tuổi Tuất nên lưu ý sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.