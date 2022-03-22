Trong 7 ngày tới: Dần - Tị được QUÝ NHÂN soi đường, sự nghiệp lên hương; Thìn - Mùi đề phòng TIỂU NHÂN, tài sản hao hụt giảm sút

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 09:24

Các con giáp sau cần chú ý vận trình trong 7 ngày tới, người thăng tiến kẻ lùi lại phía sau.

Tuổi Dần

Trong 7 ngày tới: Dần - Tị được QUÝ NHÂN soi đường, sự nghiệp lên hương; Thìn - Mùi đề phòng TIỂU NHÂN, tài sản hao hụt giảm sút - Ảnh 1

Trong 7 ngày tới, công việc tiền tài tuổi Dần cực thuận lợi. Ảnh minh họa

Xem tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp cho thấy, nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối mà người tuổi Dần sớm tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình. Bản mệnh không ngại khó, càng không ngại khổ vì luôn có niềm tin vững vàng để đối diện với mọi thách thức.

Bạn có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần bỏ công sức thì sớm muộn cũng thu được thành quả xứng đáng. Vì vậy tài lộc có tín hiệu tăng tiến.

Tuổi Tị

Dưới sự che chở của Thực Thần, 7 ngày tới được coi là khoảng thời gian may mắn về tài lộc với người tuổi Tị. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Nếu có ý định đầu tư lớn hơn thì hôm nay là thời cơ tốt để bạn thực hiện điều này.

 

Đường công danh sự nghiệp cũng có tin vui, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi. Hơn nữa, chẳng những làm tốt việc của mình mà con giáp này còn thúc đẩy mọi người cùng nhau cố gắng. Chính vì vậy công việc càng trở nên thoải mái và suôn sẻ hơn nhiều.

 

Tuổi Thìn

 

Trong 7 ngày tới: Dần - Tị được QUÝ NHÂN soi đường, sự nghiệp lên hương; Thìn - Mùi đề phòng TIỂU NHÂN, tài sản hao hụt giảm sút - Ảnh 2

Tuổi Thìn cẩn thận chuyện tiền nong vào 7 ngày tới. Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn do có Tiểu Hao chiếu mệnh, bạn khó giữ được đồng tiền ở lâu trong túi. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Trên phương diện sự nghiệp, dù có đạt được thành công, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc tỏ vẻ coi thường người khác. Nếu không, Thương Quan và Tỷ Kiên sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối vào chính những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên chú ý tới những kẻ ghen tị cố tình tiếp cận mình.

Tuổi Mùi

Vào 7 ngày tới, người tuổi Mùi nên hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Những nhật xét có phần thái quá của bạn làm mất lòng nhiều người, đồng nghiệp, bạn bè đấu tránh xa. Bản mệnh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình nếu không muốn thị phi kéo đến.

Bên cạnh đó, đường tài lộc của con giáp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp dễ bị kẻ xấu hãm hại, tiêu tan hết tâm sức trước đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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