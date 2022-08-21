Trong 6 ngày tới (22/8 - 27/8), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 15:40

Tử vi dự báo, trong 6 ngày tới, có những con giáp này vô cùng may mắn làm gì cũng thành công vượt trội.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, những con người tuổi Hợi khá may mắn khi được sinh ra đã mang số phú quy. Tử vi có nói, trong 6 ngày tới, đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên con giáp này có hướng đi đúng đắn.

Từ đó, tuổi Hợi sẽ thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình. Thời gian này, trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng thăng hoa. Bạn sẽ vô cùng may mắn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu.

Trong 6 ngày tới (22/8 - 27/8), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong 6 ngày tới, đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên con giáp này có hướng đi đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường gặp nhiều xui xẻo nên họ luôn phải nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Phần lớn những người này có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, họ dễ thành công và giàu có hơn người.

Trong 6 ngày tới, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian này của tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

Trong 6 ngày tới (22/8 - 27/8), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 2
Trong 6 ngày tới, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 6 ngày tới, người tuổi Dậu tiền tài tề tựu, vận may ngút trời. Con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, niềm tin tưởng của đồng nghiệp nên mạnh dạn nhận những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu thuận lợi thành công, con giáp này sẽ lập tức một bước thăng tiến, chỉ việc ngồi không và tiêu tiền. Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. 

Trong 6 ngày tới (22/8 - 27/8), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 3
Trong 6 ngày tới, người tuổi Dậu tiền tài tề tựu, vận may ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

Tử vi cho biết, sang tuần cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 6 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi