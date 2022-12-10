Trong 30 ngày tới: 3 cung hoàng đạo này gặp nhiều trắc trở trong công việc, Song Ngư phải hết sức cẩn trọng về ‘lời ăn tiếng nói’ của mình

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 20:21

Các vấn đề về tình yêu, công việc và tài chính luôn là đề tài cho các cung hoàng đạo theo dõi. Dự báo tử vi trong 30 ngày tới sẽ cho biết 3 cung hoàng đạo gặp nhiều trắc trở trong công việc, Song Ngư phải hết sức cẩn trọng về “lời ăn tiếng nói” của mình.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo sự di chuyển của các chòm sao cho thấy trong 30 ngày tới, sự nghiệp của Song tử đang đi xuống một cách "tuột dốc không phanh". Những người mà bạn đã từng giúp đỡ bây giờ họ lại đối đầu với bạn. Chính vì trước đây bạn vô tư, không đề phòng nên đã chia sẻ một số kế hoạch sắp tới cho họ biết. Từ đấy họ lên một kế hoạch mới tương tự và trình bày với Sếp trước bạn. Điều này khiến bạn vô cùng bất ngờ và không còn lòng tin với những người bạn này nữa.

Bạn sẽ thực hiện một số dự án đầu tư sinh lợi nhuận vào những ngày cuối tháng, tuy nhiên kết quả cũng chẳng khả thi, nguy cơ mất tiền cao.

Con số may mắn: 5, 27, 63

Màu sắc may mắn: màu vàng và cam nhạt 

cung hoang dao 1
Chính những người mà Song Tử từng giúp đỡ bây giờ lại là kẻ đối đầu với mình -  Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải làm việc với một tinh thần mệt mỏi và áp lực. Khả năng thành công của bạn phụ thuộc rất nhiều vào những người xung quanh. Trong mỗi cuộc họp diễn ra, ý kiến đóng góp của bạn luôn bị đồng nghiệp phản ứng kịch liệt. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp cũng từ đó mà căng thẳng hơn, khiến cho các dự án của bạn gặp nhiều trắc trở. Bởi những dự án này cần sự chung tay giúp sức của nhiều người thì mới có thể triển khai thuận lợi được

Tình hình tài chính của Cự Giải trong 30 ngày tới không mấy khả quan. Sẽ có một vài người bạn cũ ngỏ ý mời bạn hợp tác kinh doanh. Bạn phải bỏ ra nhiều tiền để bắt đầu lấn sang lĩnh vực này với mong muốn tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên khi kinh doanh, thời gian đầu bạn phải chấp nhận lỗ để tìm kiếm nguồn khách hàng. Cự Giải hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đầu tư nhé!

Con số may mắn: 11, 52, 68

Màu sắc may mắn: nâu, xám

Cung hoang dao 2
Trong mỗi cuộc họp diễn ra, ý kiến đóng góp của Cự Giải luôn bị đồng nghiệp phản ứng kịch liệt - Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Chính vì có thói quen hay thức khuya và suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến sự mất tập trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của Song Ngư.

Khoảng thời gian này Song Ngư cần chú ý đến vấn đề giao tiếp của mình đối với mọi người trong công ty. Rất có thể bạn sẽ vướng phải những lần “vạ miệng” dẫn đến bất đồng và xảy ra xung đột giữa các đồng nghiệp.

Điều này khiến cho công việc của Song Ngư liên tục gặp khó khăn. Nếu như trước đây khi cần hỗ trợ, bạn chỉ cần lên tiếng thì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía những đồng nghiệp, nhưng dường như hiện tại, đồng nghiệp đã “phớt lờ” bạn.

Con số may mắn: 4, 21, 42

Màu sắc may mắn: tím, xanh nước biển

Cung hoang dao 3
Rất có thể Song Ngư sẽ vướng phải những lần 'vạ miệng' dẫn đến bất đồng và xảy ra xung đột giữa các đồng nghiệp làm ảnh hưởng đến công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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