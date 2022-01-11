Trong 20 ngày trước Tết Nguyên đán, được lợi trời cho, 3 con giáp chìm đắm trong cơn lũ tài lộc, tiền bạc vô biên, sự nghiệp thăng tiến mãi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 00:06

Trong 20 ngày trước Tết Nguyên đán, 3 con giáp may mắn phúc khí ngút trời, làm ăn vượng phát. Bản mệnh nhanh chóng phất lên giàu có và nhận được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 20 ngày trước Tết Nguyên Đán khí vận tăng cao, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp có được nhiều cơ hội phát triển tài lộc nhờ vào tài năng của bản thân mình. Được cấp trên tín nhiệm, Thìn thuận thế vương lên, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Nhờ vậy, lương thưởng của Thìn cũng tăng lên không ngừng, đặc biệt là dịp cuối năm nên con giáp có cuộc sống thoải, mặc sức chi tiêu cả trong lẫn sau Tết.

Chuyện tình duyên của Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, Thìn sẽ gặp được người hợp ý thông qua mai mối hay những cuộc hội ngộ bạn bè vào cuối năm. Con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội này nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân lộc lá đủ đầy, công danh tăng hạng trong vòng 20 ngày trước Tết Nguyên Đán. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, Thần dễ dàng lướt qua khó khăn và chạm đến những thành công vượt bậc. Vấn đề tài chính của Thân trong thời gian này trở nên vô cùng thịnh vượng, con giáp kiếm được khoản tiền lớn gấp 3-4 lần ngày thông thường. Từ đây. Thân một bước phất lên giàu có, làm ăn ngày càng phát đạt.

Thân và gia đình sẽ có thời gian sum vầy, ấm áp bên nhau. Mọi khuất mắc cũ đều được giải quyết, con giáp tràn đầy tự tin nghênh đón mộ năm mới thịnh vượng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn tề tựu, càng làm càng giàu. Mọi sự có con giáp tham gia vào đều sinh lời không ngớt, Hợi nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người, thuận lợi vơ vét tài lộc. Nếu là người thuộc các lĩnh vực kinh doanh, con giáp may mắn trúng được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi khẳng định được tài năng của mình, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Con giáp sẽ gặp được nhiều chuyện vui trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Chẳng những công việc hanh thông mà gia đạo cũng thuận lợi. Gia đình bản mệnh vô cùng gắn bó và yêu thương lẫn nhau.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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