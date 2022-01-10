Tử vi tuần thứ 2 của tháng 1/2022, sở hữu phúc khí ngút ngàn, 3 con giáp tài lộc thênh thang, vận trình thăng hạng, một tay xây dựng cả cơ đồ tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 00:06

Trong tuần thứ 2 của tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn phất lên giàu có, vận trình xuôi thuận, để dàng đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần thứ 2 của tháng 1/2022, người tuổi Dậu làm ăn phát đạt, sự nghiệp vẻ vang. Con giáp trở thành trung tâm của mọi sự chú ý khi có những quyết định sáng suốt mang về thành công ngoài mong đợi trong công việc. Lợi nhuận mà Dậu thu được ở giai đoạn này đủ sức cho con giáp may mắn này có cuộc sống dư dả trong suốt nhiều tháng sau đó. Bản mệnh hãy tận dụng thời cơ để nhanh chóng đổi đời, trở nên giàu sang, phú quý.

Con đường tình duyên của Dậu đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, bạn đừng ngại mở rộng các mối quan hệ vì không chừng sẽ gặp được đối tượng hợp ý.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần thứ 2 của tháng 1/2022, người tuổi Dần tài khí gia tăng, nhận nhiều may mắn. Những hiểu lầm trước đó đều được hóa giải, Dần nhận được nhiều sự yêu mến và giúp đỡ của những người xung quanh. Con giáp chứng minh năng lực của bản thân và thuận lợi thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Vấn đề tài chính của con giáp trong giai đoạn này được nới lỏng hơn nhiều. Lương thưởng gia tăng, Dần có thể thoải mái chi tiêu mà không cần suy nghĩ. 

Chuyện gia đạo của Dần có chút rắc rối. Sự bất hòa giữa các thành viên khiến tâm không khí chung của gia đình có phần nặng nề. Tuy nhiên, chuyện này sẽ rất nhanh được giải quyết nên con giáp không cần lo lắng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần thứ Hai của tháng 1/2022 sẽ có hỷ sự bất ngờ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Con giáp nếu là người làm ăn sẽ nhanh chóng phát tài, ngày càng mở rộng thêm nhiều chi nhánh. Có thể thấy, công việc tuy bận rộn nhưng thu nhập bạc tỷ là điều khỏi phải bàn. Trong trường hợp bản mệnh là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên ưu ái, để bạc lên nhiều vị trí cao hơn, nâng cao lương thưởng. 

Ngoài ra, con giáp còn có thể nhận được vận tài lộc trong tuần mới. Đây là phần thưởng cho những điều tốt đẹp mà bản mệnh đã làm trong  suốt nhiều tháng qua. Hãy sử dụng tốt món quà này nhé.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

  *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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